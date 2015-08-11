'Berkin'e üzüldüm, CHP'li; şehit polisimize üzüldüm AKP'li olmadım! Vicdanımı dinledim, insan oldum...'

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Akdizgin Karakolu'na dün gece saat 00:20 sıralarında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden er Barış Aybek'in sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlardaki "barış" vurgusu dikkat çekti. 30 Ağustos'ta, "Ben dokunamıyorum.. Yazdıklarım dokunsun..!" yazan Aybek'in paylaşımları, okuyanlara oldukça dokunacak türden...

Türkiye'nin IŞİD ve PKK'ya yönelik operasyonlarının başlangıç noktası olarak kabul edilen Suruç katliamının ardından, "Bu dünyada insan olmaktan utanıyorum #suruçtakatliamvar" yazan Barış Aybek, Ramazan Bayramı'nda ise "Mazlumların zulüm gördüğü, çocukların öldürüldüğü bir bayram; ne kadar bayram ise o kadar kutlu olsun.... Gözyaşsız bir bayram ümidi ile" paylaşımını yaptı.