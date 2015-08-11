Şırnak'ta askeri birliğe havanlı saldırı

Şırnak'ta PKK'lılar tarafından Halis Tepe Üs Bölgesi'ne düzenlenen havanlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şırnak'taki Küpeli Dağı'nın iç kesiminde bulunan ve Akçay 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Seslice Taburu sorumluluk alanındaki Halis Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lıları bugün saat 15.30 sıralarında havanla saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, PKK'lıların bulunduğu alanlara top atışı yapıldı.



Genelkurmay: Doçka mevzisi imha edildi





Genelkurmay Başkanlığı, saldırıda bulunan PKK'lılara 2 uçakla hava operasyonu düzenlendiğini ve örgütün Doçka mevzisinin imha edildiğini açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından, Şırnak / Akçay Halis Tepe Üs Bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulmuştur. Yapılan silahlı saldırıya, unsurlarımız tarafından anında karşılık verilmiştir. Bilahare, iki adet F-16 uçağı ile Bölücü Terör Örgütü hedeflerine, hava harekatı düzenlenmiştir. İcra edilen hava harekâtı ile, bölgede tespit edilen Bölücü Terör Örgütüne ait iki Doçka mevzii imha edilmiştir."