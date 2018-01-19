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Eğitim

Şehit oğlunun adını taşıyan okulda karne dağıtırken duygulandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Hanife Acar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan oğlu Uzman Çavuş Akın Acar'ın adını taşıyan okulda öğrencilere karne verirken, duygusal anlar yaşadı

19 Ocak 2018 19:21

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Hanife Acar, Fırat Kalkanı Harekatı\'nda şehit olan oğlu Uzman Çavuş Akın Acar\'ın adını taşıyan okulda öğrencilere karne verirken, duygusal anlar yaşadı. Acar, \"Burada Akın gibi cesur, milletini, bayrağını seven çocuklar yetişsin istiyorum\" dedi.
Suriye\'de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 2016 yılının Aralık ayında şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar\'ın adı Tekirdağ Çorlu İlçesi\'nde okula verildi. Şehit Akın Acar İlkokulu\'nda düzenlenen karne törenine şehidin annesi Hanif Acar\'ın yanı sıra Kaymakam Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı CHP\'li Ünal Baysan, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün de katıldı.
Sınıfta öğrencilerle bir süre sohbet eden kaymakam Kılıç, öğrencilere okulun adının verildiği şehit Akın Acar\'ın annesinin de burada olduğunu söyledi.
Şehit annesi Hanife Acar, öğrencilere karnelerini verirken duygusal anlar yaşarken, bir ara gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Acar, \"Bu okulda Akın gibi cesur, milletini, vatanını, bayrağını seven çocuklar yetişsin istiyorum. Akın adına yakışsın istiyorum, çok duygulandım. Bana çok büyük bir gurur verdi oğlum, geride gurur bıraktı. Şehit yavrum benim, ben oğlumla gurur duyuyorum\" dedi.
Kaymakam Levent Kılıç, şehit Akın Acar\'ın annesine plaket verdi. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Hanife Acar\'a kaymakam Kılıç buradaki çocukların hepsinin çocukları olduğunu söyleyerek teselli etmeye çalıştı.

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