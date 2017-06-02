Şehit Kurmay Albay Peker'in cenazesi toprağa verildi

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in cenazesi, Çatalca Nakkaş Köyü Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Şehit Peker'in cenaze namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Çatalca Nakkaş Köyü'ne çıkan yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Katılımın yoğunluğu nedeniyle cenaze töreni, küçük ve tarihi olan Nakkaş Köyü Camisi'nden köy meydanına alındı. Nakkaş Köyü ve yakınlarındaki köylerdeki evlere Türk bayrakları asıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, namazdan bir saat önce meydana getirilirken, askerler naaşın başında saygı nöbeti tuttu.

Şehidin annesi Semra Peker, tabutun başına gelerek, gözyaşı döktü. Yakınlarından destek alarak ayakta duran Peker, oğlunun tabutunu öptü.

Anne Peker ve şehidin eşi Nilay Peker, köy meydanında taziyeleri kabul etti.

Törene Peker'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Meral Akşener ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinden subay, astsubay ve uzman düzeyinde çok sayıda asker de hazır bulundu.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da aralarında bulunduğu kişi ve kurumlar tarafından çelenk gönderildi.

Tezkiye konuşmasını İstanbul Müftüsü yaptı

Şehidin cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Hakan Kamil Yılmaz, tezkiye konuşmasında, iki günden beri ülkenin kahraman ve yiğit 13 evladını elim bir kaza sonucunda kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi.

Şehitliğin muhteşem bir makam, adanış ve serdengeçtilik olduğunu belirten Yılmaz, "Bu kardeşlerimiz, kahraman şehitlerimiz zaten askerlik mesleğini icra ederek şehitliği göze almış kahramanlardır ve görevleri boyunca da bu kahramanlıklarının gereğini yerine getirdiler, son olarak da şehitlik şerbetini içtiler." dedi.

Yılmaz, şehitlerin millete ve bayrağa bağlılıklarını canlarıyla ödediğini anlatarak, vatandaşlardan helallik istedi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şehitlik Hz. Muhammed'in, Bedir'den Uhud'dan bize armağanıdır. Kahraman ecdadımızın Malazgirt'ten hediyesidir. Milli mücadeleden İstiklal Savaşı'ndan ve nihayet 15 Temmuz'dan kalan çok önemli bir hatıradır. En önemlisi Hz. Muhammed 'Cennete giren her kul, bir daha oradan çıkmak istemez.' der. Bunun tek istisnası vardır, onlar da şehitlerdir. Şehitler cennete girdikten sonra tekrar dünyaya gelip, 10 kere şehit olup, yeniden cennete girmeyi arzu ederler. Çünkü orada onlara gerçekten yüksek seviyede ikram olunur. Gökhan Peker Albayımızın bu tür ilahi ihsanlara nail olacağına inanıyoruz, onun adının yüreklerimizde, gönüllerimizde baki kalacağına inanıyoruz. Çünkü insanlar hizmetleri ve yaptıklarıyla yaşarlar, ahirete bu güzellikleri taşırlar. İnanıyoruz ki, ahirete güzelliklerle gidiyor, milletimize büyük hediyeler, armağanlar bırakarak yolcu ediyoruz kendisini. Allah yolculuğunu mübarek eylesin."

Erdoğan, Peker'in ailesine taziyelerini sundu

Müftü Yılmaz, daha sonra şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in cenaze namazını kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından şehidin annesi Semra, eşi Nilay ve büyük oğlu Kaan Peker'e taziyelerini sundu.

Törenin ardından askerler tarafından omuza alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Nakkaş Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şırnak'ta dün, Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopter, bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş ve 13 asker şehit olmuştu.