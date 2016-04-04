Şehit eşi: Ben Kürt kızıyım, ağlamayacağız, soysuzları sevindirmeyeceğiz

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit düşen 5 asker ve 1 polis düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Törende şehit asker İbrahim Akdemir’in eşi Seval Akdemir, "Babam Kürt, ben Kürt kızıyım. Ağlamayacağız, soysuzları sevindirmeyeceğiz" dedi.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK’lılar tarafından şehit edilen 5 asker ve 1 polis için, dün (3 Nisan 2016) Selen Kışlası'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı. Jandarma Astsubay Çavuş Atilla Kaya (25), Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Bekir Kelleci (25), Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat (26), Jandarma Uzman Çavuş Aycan Özdil (22), Jandarma Kıdemli Çavuş İbrahim Akdemir ve Özel Harekat Polisi İsrafil Kargı (27) için Mardin’de düzenlenen törene 7. Kolordu Komutanı İbrahim Yılmaz, Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak, AKP Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ile Ceyda Bölünmez Çankırı, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan, İl Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan, İl Jandarma Alay Komutanı Alaattin Karsavuran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, şehitlerin aileleri, silah arkadaşları ve Mardinli vatandaşlar katıldı.

“Bu vatan aşkıdır, bu sevda başkadır”

Törene katılan şehit Jandarma Kıdemli Çavuş İbrahim Akdemir’in eşi Seval Akdemir, soysuzları sevindirmemek için ağlamayacağını söyledi. Akdemir, “Benim eşim Diyarbakırlı, ben Muşluyum, babam Kürt, ben Kürt kızıyım. Ağlamayacağız, soysuzları sevindirmeyeceğiz. Onlar kalleş, Kürtlük davası değil, onların hepsi belirsiz. Ben eşime ‘gitme’ dedim ama o ‘olmaz’ dedi. ‘Bu vatan aşkıdır, bu sevda başkadır’ dedi. ‘Orada benim gibileri yok mu Seval dedi, eğer alnımızda yazılmışsa yaşayacaksınız’ dedi. ‘Kaderimizi değiştiremezsin’ dedi. Kurban olayım İbrahim’im. Ben seni çok sevdim. Emanetlerin başım gözüm üstüne. Ağlamayacağız, sevindirmeyeceğim onları. Allah bir daha onlara fırsat vermesin. Yıksınlar artık, yıkın, orada sivil halk yok, sivil halk orada kalır mı?” ifadelerini kullandı.