Şehit eşi: Barış barış diyordunuz; kocamın kanını mı istiyordunuz? Hadi barışın artık!

Silvan’da şehit olan Uzman Çavuş Tolga Topçuoğlu’nun eşi Aysun Topçuoğlu “Barış diyordunuz. Kocamın kanını mı istiyordunuz? Haydi döküldü, barışın artık” diye ağladı.

Türkiye, beş şehidini daha dün onbinlerce kişinin katıldığı törenlerle son yolculuklarına uğurladı.

Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde 5 Eylül’de zırhlı araca, PKK'lıların saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde önceki gün şehit olan 24 yaşındaki özel harekât polisi yunus emre Akbaş’ın Aksaray’daki cenazesine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Mustafa Akbaş, saldırıdan bir gün önce telefonla görüştüğü oğlunun, üzülmemeleri için Cizre'de olduğunu kendilerinden sakladığını belirterek, “Bize, Başbakan'ı korumak için Mardin'de otelde olduklarını söylemişti. Saldırıdan sonra sürekli uyutulduğu için hiç konuşmadık” dedi. Akbaş, Ulu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

"Kocam şehit oldu, haydi barışın artık!"

Diyarbakır Silvan’da önceki sabah PKK’lıların saldırısında şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Tolga Topçuoğlu için dün memleketi Malatya’da Şehir Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi Aysun Topçuoğlu, iki aylık bebeklerini kastederek, “Senin emanetine iyi bakacağım aşkım. Temizliğe gideceğim ama oğlumu kimseye muhtaç etmeyeceğim. Barış barış diyordunuz. Kocamın kanını mı istiyordunuz? Hadi barışın artık” dedi. Şehit Topçuoğlu Malatya Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.