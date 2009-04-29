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Yaşam

Şehit Er Oral'ın anne-babası hastaneye kaldırıldı

29 Nisan 2009 21:34

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki terörist saldırıda şehit olan Er Erdal Oral'ın Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan anne ve babası, haberi haberi aldıktan sonra fenalık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kağızman ilçesine bağıl Çengilli köyünde yaşayan baba Rasim Oral ve anne Mahire Oral, çocukları Erdal Oral'ın terörist saldırıda şehit düştüğü haberi verilmesi üzerine fenalaştı.

Ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan baba Rasim Oral ve anne Mahire Oral, müşahede altına alındı.

Serum takılan acılı anne ve kalp hastası olduğu öğrenilen baba Oral'ın, sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre hastanede müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Bu arada, Kağızman Kaymakamı Çetin Çelik, hastaneye gelerek şehit Oral'ın anne ve babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

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