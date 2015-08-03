Şehit er Medet Mat’in cenazesi, ailesinin isteğiyle sabaha karşı toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu’na PKK’li olduğu öne sürülen kişiler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan iki askerden jandarma er 22 yaşındaki Medet Mat’ın cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ailesinin isteği üzerine saat 03.00 sıralarında toprağa verildi.

Karabulak Jandarma Karakolu’na 2 ton patlayıcı yüklü traktörle düzenlenen; 2 askerin şehit olduğu, 31 askerin de yaralandığı bombalı saldırıda şehit olan jandarma er Medet Mat’ın cenazesi, Erzurum’da düzenlenen askeri törenin ardından uçakla memleketi Adıyaman’a gönderildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mat ailesi askeri yetkililerle görüşerek şehit Medet Mat’ın cenazesinin gelir gelmez bekletilmeden toprağa verilmesini istedi. Bunun üzerine gece saatlerinde Adıyaman’a ulaşan şehit Medet Mat’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Atatürk Havaalanı’ndan cenaze aracıyla Kahta ilçesine bağlı İkizce Köyü’ndeki babasının evine son kez getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzları üzerinde getirildiği baba evinde helallik alındıktan sonra cenaze töreninin yapılacağı köy meydanına götürüldü. Cenaze törenine; Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş, AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, AKP milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ile Salih Fırat, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Koyuner, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, şehit Mat’ın yakınları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Medet Mat’ın tabutuna sarılan annesi Nimet, babası Nusret, kardeşleri ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. sinir krizi geçiren ve gözyaşı dökenler aile üyeleri, Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından sakinleştirilerek teselli edildi. Şehit jandarma er Medet Mat’ın cenazesi, Müftü Mehmet Ali Öztürkçü’nün kıldırdığı cenaze namazının ardından İkizce Köyü’ndeki mezarlıkta tekbirler eşliğinde ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.