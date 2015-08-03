Şehit er Mansur Cengiz, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu’na 2 ton patlayıcı yüklü traktörle PKK’li olduğu öne sürülen kişiler tarafından düzenlenen intihar saldırısında arkadaşı Adıyamanlı jandarma er Medet Mat ile birlikte şehit olan Jandarma er Mansur Cengiz, Memleketi Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Durankaya köyünde toprağa verildi.

Dün akşam getirildiği Siirt Askeri Hastanesi morgundan bu sabah saatlerinde alınan Jandarma Er Mansur Cengiz’in cenazesi, askerler tarafından Şirvan ilçesinin Durankaya köyüne götürüldü.

Köy meydanında şehit er Mansur Cengiz için düzenlenen cenaze törenine Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Şenol Yeloğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Özkan, Şirvan İlçe Müftüsü Nazım Tophan, kurum müdürleri, babası Mehmet Fadıl ile annesi Adile ile yakınları ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Bekar olan şehit er Mansur Cengiz’in cenazesi öz geçmişi okunup dualar edildikten sonra omuzlara alındı. Cenazeyi taşırken tekbirler getiren vatandaşlar köy mezarlığına götürürken, şehidin annesi Adile ile ablası Esra Cengiz Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehir Er Mansur Cengiz’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.