Şehit Dilvaver Karsavuranoğlu'nun annesi tepki göstermişti; Çankırı Valiliği'nden açıklama geldi: Park, yıl sonuna kadar tamamlanacak

Şehit pilot albay Dilvaver Karsavuranoğlu’nun annesi Gülhanım Karsavuranoğlu’nun park talebinin 4 yıldır yerine getirilmemesine ilişkin açıklamasının ardından Çankırı Valiliği'nden bir açıklama geldi. Açıklamada, “Karahacı Köyü’nde şehidimizin aziz hatırası adına yapılan parkın tamamlanabilmesi için ilgili kamu kurumlarımızca gerekli destek verilmektedir. Şehit ailemize söz verildiği gibi park yılsonuna kadar tamamlanarak şehidimizin hatırası parkımızda da yaşatılacaktır” denildi.

Tunceli'deki helikopter kazasında 2017’de şehit olan emekli pilot Albay Çankırılı Dilaver Karsavuranoğlu’nun annesi Gülhanım Karsavuranoğlu, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, cenazelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı için oğlunun ismini taşıyan parkı yaptırmak için destek sunulmadığı iddiasının kendisine iletildiğini söylemişti.

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Anne Karsavuranoğlu, “Tam 4 sene oldu, yapan yok. Ben kendim nasıl yaptırayım, yapamadım. 1500 lira ile yapılmıyor. Ölmeden diyorum ki ne olur şu park bitsin gözüm açık gitmesin” demişti.

Şehit Karsavuranoğlu’nun kardeşi Bülent Karsavuranoğlu, “4 tane kaymakam geldi, ‘Anne bir isteğin var mı?’ dedi. Kardeşimin ismini öğrenince ‘İlgileneceğiz’ dedi, gitti” diye konuşmuştu. Karsavuranoğlu’nun ailesi son çare olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın parkın yapılması için kendilerine destek olmasını istemişti.

Çankırı Valiliği, Karsavuranoğlu’nun ailesinin talebine ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada anne Karsavuranoğlu’nun 4 yıldır yapılmadığını açıkladığı parkın bu yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin söyledikleri her söz başımızın tacıdır"

Şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması için canlarını feda eden şehitlerimizin hiçbir değerle ölçülmeyecek eşsiz kahramanlıkları, büyük bir saygı ve minneti hak etmektedir. Aziz şehitlerimizin üzerimizdeki hakları hiçbir suretle ödenmeyecek kadar büyüktür. İlimiz Çankırı nüfusuna oranla, şehitler diyarı unvanını hak edecek ölçüde şehidimizi bağrında barındırmaktadır. Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine devletimiz layıkıyla sahip çıkmak üzere tüm imkânlarıyla onların yanındadır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin söyledikleri her söz başımızın tacıdır. Onlara karşı sorumluluklarımızı ne yapsak yerine getiremeyiz. İlimizdeki tüm kamu görevlileri tarafından şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz planlı bir şekilde düzenli olarak ziyaret edilmekte; talep ve fikirleri alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Adı liseye verildi

Haberde adı geçen Şabanözü ilçemizden Şehidimiz Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu’nun ailesi şehadet tarihi olan 18 Nisan 2017’den itibaren hem il valilerimiz, hem de ilçe kaymakamlarımızca düzenli aralıklarla ziyaret edilmiş ve ailenin talepleri imkânlar dâhilinde yerine getirilmeye çalışılmıştır. Şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için ismi, Şabanözü ilçemiz Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne verilmiştir. Yeni yapılmakta olan okul pansiyonumuzun ismi de ‘Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu’ olarak belirlenmiştir.

"Park yıl sonuna kadar tamamlanacaktır"

Valimiz Abdullah Ayaz tarafından ailemize gerçekleştirilen son ziyarette, anılan parkın yılsonuna kadar tamamlanacağı şehit ailemize ifade edilmiş ve ardından çalışmalara başlanmıştır. Karahacı Köyü’nde şehidimizin aziz hatırası adına yapılan parkın tamamlanabilmesi için ilgili kamu kurumlarımızca gerekli destek verilmektedir. Şehit ailemize söz verildiği gibi park yılsonuna kadar tamamlanarak şehidimizin hatırası parkımızda da yaşatılacaktır. (ANKA)