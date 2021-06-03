"Kılıçdaroğlu cenazeye katıldığı için şehidin isminin verileceği parkın yapımına yardım edilmedi" iddiası

Çankırılı şehit pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu’nun annesi Gülhanım Karsavuranoğlu, oğlunun adının verilmesini istediği parkın; cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı için yardım edilmediği iddiasının kendisine iletildiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP heyeti, dün Çankırı’daydı. İlgezdi ve beraberindeki heyet, burada; Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Teke ile şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi. Ziyarette, Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan emekli pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu’nun annesi Gülhanım Karsavuranoğlu da vardı. Anne Karsavuranoğlu, oğlunun adına park yaptırmak istediğini, önce kabul edilen talebinin daha sonra reddedildiğini söyledi. Anne Karsavuranoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazelerine katıldığı için oğlu için yaptırmak istediği parkın AKP’li belediye tarafından yaptırılmak istenmediği yönünde bir iddia duyduğunu ifade etti.

“4 tan kaymakam geldi, 'İlgileneceğiz' dedi gitti"

Anne Karsavuranoğlu, “Ben çocuğuma park yaptırmak istedim. Belediyeye gidiyorum yalvarıyorum, kimseden bir şey yok. O belediyeye gidiyorsun, sen şundansın, cenazene şunlar gelmiş diyorlar bir şey yok” dedi. Şehit Karsavuranoğlu’nun kardeşi Bülent Karsavuranoğlu, “4 tane kaymakam geldi, ‘Anne bir isteğin var mı?’ dedi. Kardeşimin ismini öğrenince ‘İlgileneceğiz’ dedi, gitti” diye konuştu.

“1500 TL emekli maaşı ile kredi çekip parka harcıyor"

Anne Karsavuranoğlu, oğlunun adını taşıyan parkı yaptırmadan ölmek istemediğini dile getirerek, parkı kendisinin yaptırması için kredi çektiğini açıkladı. Anne Karsavuranoğlu, 1500 lira emekli maaşıyla çektiği kredinin parkın sadece dış duvarlarını ve oğlunun isminin yer aldığı girişini yaptırabildiğini belirterek, başından geçenleri şöyle anlattı:

“(Park talebi) Karşılanmadı, CHP gelmiş cenazeye. Kendim parkın etrafını çevirttirdim, anıtını yaptırdım. Tabelasını da yaptırdım, şehitler parkı diye. Kredi çektim, 1500 lira maaşla o kadarını becerebildim. Diğer yerleri yaptıramadım. Yapan kişi hemen para istiyor. Benim maaşım da aydan aya olmuyor. Ben kredi çektim ödedim. Beton borcu ödüyorum ardiyeye, adamların paralarını da peşin verdim.”

AKP'li belediyeden, "Bizim bütçemiz müsait değil" yanıtı almış

AKP’li belediyelerden ve kamu yöneticilerinden “Bizim bütçemiz müsait değil” yanıtı aldığını söyleyen anne Karsavuranoğlu, bir belediye başkanına talebini ilettiğinde danışmanının “Başkanım bu cenazeye Kılıçdaroğlu gelmiş” dediğini aktardı. Anne Karsavuranoğlu, “Başkanım’ demiş, ‘bu cenazeye Kılıçdaroğlu gelmiş’ demiş. Ben gelenleri nereden görüyorum, acımın arasında. Herkese gelme diyebilir misin?” dedi.

Soylu ile görüşmek için Ankara'ya gitmiş

Anne Karsavuranoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmek için Ankara’ya gittiğini ve danışmanlarıyla görüşebildiğini, danışmanın Çankırı Valisi ve Şabanözü Kaymakamlığı’nı park için aradığını da açıkladı.

Mansur Yavaş'tan yardım istemiş

Anne Karsavuranoğlu, “Tam 4 sene oldu, yapan yok. Ben kendim nasıl yaptırayım, yapamadım. 1500 lira ile yapılmıyor. Ölmeden diyorum ki ne olur şu park bitsin gözüm açık gitmesin” dedi. Anne Karsavuranoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan da oğluna park yaptırması için yardım etmesini talep etti. (ANKA)