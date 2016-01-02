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Şehit babasından Milli Savunma Bakanı'na: Aslanları çakallara boğduruyorsunuz

28 yaşındaki Kenan Ardıç, dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti

02 Ocak 2016 20:04

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki bombalı tuzaklamada yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özel Harekat polisi 28 yaşındaki Kenan Ardıç'ın babası Cemal Ardıç, Sivas'ta düzenlenen cenaze törenine katılan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, "Aslanları çakallara boğduruyorsunuz" diye seslendi.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde dün düzenlenen operasyonda girdikleri evde yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması soncu şehit düşen özel harekat polis memuru evli ve 1 çocuk babası Kenan Ardıç’ın cenazesi Diyarbakır’daki tören ardından uçakla Sivas Nuri Demirağ Havaalanı’na getirildi.

 

"Koçum geliyor, yavrum geliyor"



Şehidin cenazesini havaalanında Vali Alim Barut, Emniyet Müdürü Turay Çalışkan, ailesi ve meslektaşları karşıladı. Şehidin cenazesinin uçaktan indirilmesi sırasında yakınları feryadı yükseldi. Bu sırada yüksek sesle ’Ağlamayın’ diye bağıran şehidin babası TCDD işçisi Cemal Ardıç, "Bu vatanı Apo’nun çapulcularına bırakmayacağız. Bu dünya var oldukça bu vatan, bu bayrak bizim. Ağlamayacağım. Benim yavrum şehit. En yüksek mertebeye ulaştık. Bir Kenan gider Gökhan gelir. Bizde yiğit çok. Allah belasını versin onların. Koçum geliyor, yavrum geliyor" diye bağırdı.

Şehidin parkasını giyen kardeşi Gökhan, kız kardeşi Esma ve annesi Zeliha’yı yakınları yalnız bırakmadı. Fenalık geçiren şehit annesi Zeliha Ardıç ve kız kardeşi Esma’ya hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Şehidin eşi İmran Ardıç’ı da kadın polisler teskin etmeye çalıştı.

Havaalanından alınan cenaze konvoy eşliğinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilerek morga konuldu. Burada şehidin naaşı yakınlarına gösterildi. Ardından helallik alınmak üzere Diriliş Mahallesi’ndeki babasının evinin önüne götürüldü. Burada da dualar eşliğinde Ulu Camii’ne getirildi.

 

"Aslanları çakallara boğduruyorsunuz başkanım"

 

Ulu Cami’de ikindi namazı sonrası şehit polis için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Alim Barut, Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Ak Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, Belediye Başkanı Sami Aydın, Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan ile şehidin babası Cemal Ardıç, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesi şehit babası Cemal Ardıç şehidin tabutuna sarıldı. Kardeşi Gökhan Ardıç ise ağabeyinin parkasını üzerine örterek, "Üşümesin" diye konuştu. Şehidin babası Cemal Ardıç cenaze için kente gelen ve camide kendisine başsağlığı dileyen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, "Aslanları çakallara boğduruyorsunuz başkanım" diye seslendi.

Kılınan cenaze namazı ardından, silah arkadaşları tarafından cami çıkışına kadar bir süre omuzlarda taşınan şehidin tabutu cenaze aracına konularak Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Polis Şehitliği’ne götürüldü. Şehit polisin cenazesi şehitlikte gözyaşı ve dualar arasında toprağa verildi.

 

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