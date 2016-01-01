25 günlük geçici görevle Diyarbakır'a gitti, doğum gününde şehit oldu

Diyarbakır Sur İlçesi’nde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit olan polis memuru Kenan Ardıç’ın 25 gün önce geçici görevle Diyarbakır’a gittiği bildirildi. 4 yıldır Erzincan'da görev yapan polis memurunun doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, bugün saat 11.10’da Sur ilçesinde polis ve askerlerin ortaklaşa sürdürdüğü operasyonda PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 26 yaşındaki Özel Harekat Polisi Kenan Ardıç şehit oldu. Evli ve 2 yaşında Egemen adında bir oğlu olduğu öğrenilen Ardıç’ın, 4 yıldır Erzincan’da görev yaptığı ve 25 gün önce geçici görevle Diyarbakır’a gittiği bildirildi. Bugün doğum günü olduğu öğrenilen şehit polisin cenazesi Sivas’a gönderildi.

Şehit Kenan Ardıç’ın Erzincan’ın Akşemsettin mahallesindeki evine giden Vali Süleyman Kahraman, Emniyet Müdürü Doğan İnci, eşi İmran Ardıç’a ve yakınlarına ilk anda yaralı olduğu bilgisini iletti. Acı haberle şehit yakınları gözyaşlarına boğulurken, şehidin evi ziyaretçi akınına uğradı. Şehidin eşi İmran Ardıç ve yakınları Kenan Ardıç’ın memleketi olan Sivas’a gönderildi.

Şehit Kenan Ardıç’ın acı haberi, memleketi Sivas’ta üzüntüye neden oldu. Şehit haberini ailenin Diriliş Mahallesi, Gurbet Caddesi Gökdeniz Apartmanı’nda oturan babası Cemal Ardıç ve annesi Zeliha Ardıç’a polis yetkilileri tarafından iletildi. Şehit polisin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Acı haberin ardından ailenin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı. Haberi alanlar da şehit evine akın etti. İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan da şehidin ailesinin evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Şehit polisin Erzincan Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu ve operasyonlar nedeni ile geçici görevle Diyarbakır’a gittiği öğrenildi.