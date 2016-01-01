Sur’daki bombalı tuzakta şehit olan polislerin sayısı 2'ye yükseldi

Diyarbakır Sur İlçesi’nde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu 2 polis şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Sur İlçesi'nde dün gece önceden tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu yaralanan 3 güvenlik görevlisi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamada yaralanan askerler kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybederken, yaralı polisin tedavisine devam ediliyor.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde saat 11.00’de polis ve askerlerin ortaklaşa sürdürdüğü operasyonda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 26 yaşındaki evli bir çocuk babası Özel Harekat Polisi Kenan Ardıç şehit olmuş, bir polis ve bir asker de yaralanmıştı. Tedaviye alınan Erzincan Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat şube müdürlüğünde görevli polis memuru 47 yaşındaki Orhan Dilekci de hastanede şehit oldu. Eşinin yaralandığı haberini alan eşi Melike Dilekci, Erzincan’dan babaocağı olan Erzurum’un Uzundere ilçesine gitti. Melike Dilekci'ye akşam saatlerinde polis memuru eşinin şahadet haberi verildi. Cenazesi yarın uçakla öğle saatlerinde Erzurum’a getirilecek olan 3 çocuk babası Orhan Dilekci, ikindi namazından sonra babaocağı olan Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1 Ocak 2016 günü sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağının bulunduğu Sur İlçesi Fatihpaşa Mahallesi'nde BTÖ mensuplarınca tuzaklanan EYB'nin patlaması sonucunda bir polis memurumuz şehit olmuş, bir polis memurumuz yaralanmıştı. Tedavi altına alınan yaralı polis memurumuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatı mensuplarımıza başsağlığı diliyoruz.Terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadele kararlılıkla ve aralıksız bir şeklide devam edecektir."