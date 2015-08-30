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Şehit babası: Konuşursam çok diyeceğim var, beyler rahatsız olur

Mehmet Özata: Konuşsam bazı şeyler çok derin. Konuşmayayım

30 Ağustos 2015 10:47

Dağlıca’da PKK’lılarla yaşanan çatışmada ağır yaralandıktan 14 gün sonra hayatını kaybeden uzman çavuşun babası, “Konuşsam bazı şeyler çok derin. Konuşmayayım. Konuşmama gerek yok. Konuşursam çok diyeceğim var. Beyler rahatsız olur" dedi.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 14 gün önce PKK'lılarla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Mustafa Kemal Özata’nın Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki baba ocağı ziyaretçi akınına uğradı.

Vatandaşların taziye dileklerini şehidin babası Mehmet Özata kabul etti. Burada kısa bir açıklama yapan baba Özata, oğlunun 23 yaşında olduğunu ve bir senedir asker olarak görev yaptığını belirterek, “Vatanının sevdiği için askere gitmişti” dedi.

Son zamanlarda çatışmaların artması ile ilgili soruya şehit babası; “Konuşsam bazı şeyler çok derin. Konuşmayayım. Konuşmama gerek yok. Konuşursam çok diyeceğim var. Beyler rahatsız olur" şeklinde cevap verdi.

Şehit Mustafa Kemal Özata’nın naaşı cenaze aracıyla evinin önüne getirilerek helallik alındı. Bu sırada şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

 

 

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