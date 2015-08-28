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Emine Erdoğan: Şehitlik ölümün en şereflisi; sabır acı ama meyvesi tatlı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda koruculara seslendi

28 Ağustos 2015 14:12

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda köy korucularıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Şehitlik, ölümlerin en şereflisidir ama evlat acısı da acıların en büyüğüdür. Evladını kaybeden anne ve babalara engin sabırlar diliyorum. Sabır acı ama meyvesi tatlıdır” dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

“Türkiye’de son aylarda baş gösteren terör olaylarında şehit ve gaziler canlarını, hayatlarını ortaya koyarak büyük bir sorumluluk üstlendi. Şimdi vazife geride kalanlara düşüyor. Teröre karşı direnecek, birliğimizden taviz vermeyecek ve masum görünümler altında terörü destekleyenlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bizi birbirimize bağlayan pek çok ortak nokta varken, ayrılıklarla gücümüzü parçalayamayız. Teröre karşı yek vücut olacağız.Bir kere huzuru tatmış, barışın tatlı rüzgarını hissetmişken bir daha geri dönemeyiz.

 

'Yürekler dağlanıyor'

 

Şehit cenazeleri bu sefer içimizi bir başka yakıyor, yüreklerimiz bir başka dağlanıyor. Gencecik evlatlarımız düğün kuracak, iş güç sahibi olacak, evlatlarının doğum müjdesini bekleyecekken al bayraklı tabutlara giriyorlar. Bu kadar adımı bunun için mi attı devletimiz? Bu talihsiz dönemi en az kayıpla kapatmak, huzura kastedenlere derslerini vermek ve yeniden barış iklimini tesis etmek için üzerimize vazifeler düşüyor. Uzak yerlerden kalkıp buraya geldiğiniz için Nene Hatun’un torunları olan siz güçlü kadınlarımıza çok teşekkür ediyor, güvenlik güçlerinize olan samimi destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. ”

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