Şehit babası: Ben de Kürt'üm, PKK'yı sevindirmemek için ağlamayacağım

Şırnak Beytüşşebap’tan gelen acı haberle 10 eve ateş düştü. Şehitlerden Ramazan Emre Ala'nın terhisine 90 gün kaldığı öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez’in Antalya’da yaşayan babası İlyas Sönmez, "Ben de Kürt'üm. PKK’yı sevindirmemek için ağlamayacağım” dedi.

Şırnak Beytüşşebap’tan gelen acı haber ailelerin evlerine ulaştı.

Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Ahmet Kurt’un Gaziantep'teki baba ocağına ateş düştü. Sabah saatlerinde şehidin acı haberini getiren iki subay, akrabalarında bulunan şehidin annesinin yanına gitti. Acı haberi alan anne Rabia Kurt ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin bir türlü sakinleşemeyen kardeşlerinin feryadı yürek burktu. Bu sırada şehidin evinde hazır bekleyen sağlık ekipleri anne ve çocuklarına ilk müdahaleyi sokakta yaptı. Fenalık geçiren anne ve çocukları güçlükle eve alındı. Bu sırada şehidin il dışında olan babası Ali Kurt’a acı haberin verildiği ve Gaziantep’ dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

Şehitlerden Piyade Er Emrah Karataban’ın Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünden olduğu öğrenildi. Karataban’ın ailesine şehit olduğu haberi, askeri görevliler verdi.



Terhisine 90 gün kala



Saldırıda şehit olan güvenlik görevlilerinden 22 yaşındaki Jandarma Komando Çavuş Ramazan Emre Ala'nın, memleketi Konya'nın Karapınar İlçesi'ne ateş düştü. Ala'nın terhisine yaklaşık 90 gün kaldığı belirtildi. Komando Çavuş Ramazan Emre Ala'nın şehit düştüğü haberi, ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan anne Kafiye Ala, sinir krizi geçirdi. Şehit Ala'nın otomobil yedek parça satışı yapan babası Seyyar Ala'nın ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalışan kızı Aysun Ala'yı işe götürmek için Konya'ya geldiği belirtildi. 5 kardeş olan şehit Ala'nın yaklaşık 20 gün önce izinli olduğu memleketinden askeri birliğine döndüğü ve terhisine de yaklaşık 3 ay kaldığı ifade edildi.



'Ben de Kürt'üm'



Şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez’in Antalya’daki baba evine de ateş düştü. Baba İlyas Sönmez, "Ben de Kürt'üm. PKK’yı sevindirmemek için ağlamayacağım” dedi.

Van Ercişli 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez’in 1993 yılından bu yana yaşadığı Antalya'daki baba evine acı haber sabah saatlerinde verildi. Antalya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Korkmaz ve askeri erkan şehidin evini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

Bir diğer şehidin Muğlalı Asteğmen Burak Erdi Uysal olduğu belirtildi. Uysal'ın şehit olduğu haberi, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yangı köyünde yaşayan Komando Asteğmen Burak Erdi Uysal'ın ailesine bildirildi.

Şehit olan askerlerden Süleyman Güleç'in Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Müşküle köyünde ikamet ettiği öğrenildi. Saldırıda şehit olan Bursalı er Süleyman Güleç'in şehadet haberi, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sağlık görevlileri nezaretinde Güleç ailesine verildi.