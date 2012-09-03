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Beytüşşebap'ta çatışma: 10 şehit

Beytüşşebap ilçe merkezindeki güvenlik noktalarına PKK'lıların düzenlediği saldırıda 10 güvenlik görevlisi şehit oldu

03 Eylül 2012 10:19

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe merkezindeki güvenlik noktalarına PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda 10 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kaynaklar, çatışmada 20 PKK'lının öldürüldüğünü iddia etti. İlçeye tek giriş noktası olan köprü PKK’lılar tarafından dinamitle patlatılarak yıkıldığı öne sürülürken saldırı anında ilçede elektrikler kesildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı’nı ele geçirmek olduğu ileri sürülen PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ilçe savaş alanına döndü. PKK’lıların açtığı ateşle birçok ev ve işyerine roket ve kurşun isabet ederken, halk evlerine kapandı.

\İlçe merkezinde ve askeri üs bölgelerinde çatışma yaklaşık 2 saat sürdü. Çatışmada 9 asker şehit düştü, 4’ü ağır 8 güvenlik görevlisi de yaralandı. Yaralılardan 3’ü ilçe merkezinde tedavi edilirken, 5’i Şırnak Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı askerlerden 1’inin hastanede yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 10’a yükseldi. Yaralı 7 güvenlik görevlisinin tedavisine Şırnak Asker Hastanesi'nde başlandı.

Saldırıyı düzenleyen PKK’lı grubun etkisiz hale getirilmesi için Kato Dağı ve Irak sınır hattında günün ilk ışıklarıyla birlikte hava destekli büyük bir operasyon başlatıldı.


3 PKK’lının cenazesi ilçe merkezinde


Beytüşşebap’a saldıran kalabalık PKK’lı grubunun etkisiz hale getirildiği belirtilirken, 3 PKK’lının cesedi ilçe merkezinde bulundu.

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Günün ağarmasıyla çatışma çıkan yerlerden olan, TOKİ’nin yaptırdığı Polis Lojmanları’nın önünde 3 PKK’lının cesedi bulundu. Polisler, cesetlerin yanına gitmek isteyen bir gruba dağılmaları uyarısında bulundu. Çıkan gerginlikte sırasında uyarılara rağmen dağılmayıp cesetleri almak isteyen grup havaya ateş açılarak uzaklaştırdı.


Vali Özkan: Milletimize başsağlığı diliyorum


Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, 2 Eylül saat 22.00 sıralarında Beytüşşebap ilçesi çevresindeki güvenlik noktalarına PKK tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti. Alınan bilgilere göre, uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla dört ayrı noktadan kaymakamlık, Tümen Komutanlığı, askeri lojmanlar ve polis noktalarına ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildiği ifade eden Özkan, ''Saldırıda 9 güvenlik görevlisi şehit oldu. Şehitlere Allah'tan rahmet, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum'' dedi.

\Çatışma esnasında ilçede elektriklerin kesildiği belirten, Vali Özkan, kaçan PKK'lıların yakalanması için başlatılan operasyonun aralıksız sürdüğünü de bildirdi.


‘20 PKK'lı öldürüldü’ iddiası


Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan yerel kaynaklar ise yaşanan çatışmada 20 PKK’lının öldürüldüğünü söyledi.


Şehit cenazeleri Diyarbakır’a naklediliyor


Beytüşşebap İlçesi’nde dün gece PKK saldırısında şehit olan 10 askerden Üsteğmen Sami Çiftçi, uzman çavuş Erdoğan Sönmez, Komando çavuş Ramazan Emre Ala, erler Emrah Karataban, Burak Erdi Uysal ve Süleyman Güleç’in kimlikleri belirlendi.

Şehitler için bugün Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda yapılacak.

Şehit cenazelerinin memleketlerine gönderilmek üzere bugün helikopterle Diyarbakır'a nakledileceği öğrenildi.

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