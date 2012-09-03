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Beytüşşebap Kaymakamı'nın evine saldırı iddiası

PKK'lıların polis ve askeri noktaların yanı sıra Beytüşşebap Kaymakamı İhsan Selim Baydaş'ın da evini hedef aldığı öne sürüldü

03 Eylül 2012 17:01

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün gece yaşanan çatışmalar sırasında Beytüşşebap Kaymakamı'nın evine roketatarlı saldırıda bulunulduğu iddia edildi.

Serkan Ocak'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde gece başlayan olaylar sabaha kadar devam etti. Şehre üç dört koldan birden saldıran PKK’lıların polis ve askeri noktaların yanı sıra Beytüşşebap Kaymakamı İhsan Selim Baydaş’ın da evini hedef aldığı iddia edildi. Öğrenilen bilgiye göre Kaymakam Baydaş’ın evine saldıran PKK'lılar evine girmeye de çalıştı. PKK’lılar Beytüşşebap Kaymakamı Baydaş’ın evinin kapısını roketatarla vurdu.

 

Herkes büyük tedirginlik içerisinde

 

Kaymakam Baydaş’ın saldırı sırasında güvenlik güçleri tarafından güvenli bir yere alındığı öğrenildi. Elki Mahallesi muhtarı Reşit Durmuş ise yaşanan olayları şöyle anlattı:

“İlçe merkezini bastılar. 3-4 yerden saldırdılar. Saldırının başladığı dakikalarda vatandaşlar çarşıdaydı. PKK’lılar sivil yerleşim yerlerine uzak askeri üs bölgelerine saldırdılar. Çatışma seslerinin üzerine herkes evlerine kaçtı. Çatışmalar çok uzun sürdü. Şu anda şehir merkezinde bir olay kalmadı ancak herkes büyük bir tedirginlik içinde."

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