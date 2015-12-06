Şehit astsubay 1,5 yaşındaki oğlunun battaniyesiyle uğurlandı

Şırnak'ta bir oto lastikçisinde PKK'lıların açtığı ateşte şehit olan iki askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş 24 yaşındaki Mehmet Burak Demirci, memleketi Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit astsubayın tabutuna, 1.5 aylık oğlunun battaniyesi örtüldü.

İbrahim Emül'ün DHA'da yer alan haberine göre, Şırnak'ta şehit olan Astsubay Mehmet Burak Demirci son yolculuğuna 1.5 aylık oğlunun battanesiyle uğurlandı. Askeri helikopterle Düziçi Stadyumu'na getirilen şehit Mehmet Burak Demirci'nin cenazesi, önce Uzunbanı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. 4 yıl önce astsubay olan evli 1 çocuk babası şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun eve gelmesiyle birlikte yakınları sinir krizi geçirdi. Ailenin 3 çocuğundan biri olan şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından namazın kılınacağı İrfanlı Camisi'ne getirildi.

Tabutu babası omuzladı



Camiye gelen cenaze aracından şehidin naaşı indirilirken baba Selahattin Demirci, askerlerle birlikte oğlunun tabutuna omuz verip musalla taşına taşıdı. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları, Osmaniye Valisi Kerem Al, Ak Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve Suat Önal, CHP Adana milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, MHP Osmaniye milletvekili Ruhi Ersoy, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat, Düziçi Belediye Başkanı Ak Partili Ökkeş Namlı, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

'Bizi bırakıp nereye gidiyorsun'



Şehit Mehmet Burak Demirci'nin öz geçmişinin okunduğu törende cenaze namazını Osmaniye Müftüsü Ramazan Çortul kıldırdı. Şehidin 1.5 aylık oğlu Selahattin'in getirilmediği törende, şehit babası Selahattin, annesi Hatice, polis olan eşi Hümeyra ile kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. Dua edilmesinin ardından yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun baş kısmına şehidin 1.5 yaşındaki oğlu Selahattin'in battaniyesi ile bir eşarp örttü.

Bu sırada şehidin polis olan eşi Hümeyra Demirci tabuta sarılıp "Kuzum seni çok seviyorum. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" diyerek ağıt yaktı.

Daha sonra baba Selahattin Demirci ile askerler tarafından omuzlara alınan şehidin tabutu cenaze aracına bırakılırken, eşi Hümeyra da aracın önüne oturarak mezarlığa kadar gitti.

Şehit Mehmet Burak Demirci, götürüldüğü Gökçayır Köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.