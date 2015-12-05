Cizre'de uzun namlulu silahlarla saldırı; 2 asker şehit

Şırnak'ın Cizre ilçesinde askerlerin bulunduğu sivil araca düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

DHA'nın haberine göre, saldırı bugün saat 13.45'de, Cizre'nin Nusaybin Caddesi'nde bulunan bir oto lastik tamircisi önünde meydana geldi. Burada özel otomobillerinin lastiğini değiştirmek için bulunan sivil kıyafetli askerlere hafif ticari araç içinde bulunan kişiler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı.



Saldırıda yaralanan 4 asker ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan 2 asker, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı 2 askerin tedavisi ise sürüyor.