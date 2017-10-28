Şehit annesinden kuşu kurtarmak isterken ellerinden olan çoban Ramazan'a ziyaret

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ANKARA\'da 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi 25 yaşındaki Murat Ellik\'in annesi Züleyha Ellik, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan ve elleri kesilen 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir\'i hastanede ziyaret etti. İki kolu kesilen Ramazan Taşdemir\'i görünce ağlamaya başlayan 3 çocuk annesi Züleyha Ellik, \"Allah şifa versin. Seni duyunca çok üzüldüm. Keşke benim oğlum da yaşasaydı da iki kolu olmasaydı\" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Çoban Ramazan Taşdemir, 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Günbuldu Köyü yakınlarında yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hiç düşünmeden direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, inerken belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Taşdemir\'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan Taşdemir, çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahale ardından sevk edildiği Erzurum\'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi\'nde tedaviye alındı.

Taşdemir, bu olaydan 15 gün sonra 23 Ekim Pazartesi günü saat 13.00\'te ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat sonra ameliyattan her iki eli dirsek altından kesilerek çıkan Ramazan Taşdemir\'in annesi Fatma ve babası Mehmet Taşdemir çocuklarına sarılarak uzun süre ağladı. 5 çocuk annesi Taşdemir, kolsuz, kanatsız kalan oğlunu bundan böyle kol ve kanat olacağını söyledi. DHA\'nın haberi üzerine yurt içi ve dışından birçok kişi ve dernek baba Mehmet Taşdemir\'i arayarak yardım etmek istedi. Baba Taşdemir ise \"Oğlumun kesilen ellerini aratmayacak protez kol yapılırsa dünyalar bizim olur\" dedi. Kurtarmak istediği kuş için ömür boyu sakat kalan çoban Ramazan Taşdemir de, aynı şey olsa yine hiç düşünmeden yapacağını söyledi.

Darbe girişimi sırasında Ankara\'da şehit düşen Erzurumlu özel harekat polisi 25 yaşındaki Murat Ellik\'in annesi Züleyha Ellik, Vali Seyfettin Azizoğlu\'nun eşi Nilgün Azizoğlu ile birlikte çoban Ramazan Taşdemir\'i hastanede ziyaret etti. İki kolu kesilen Ramazan Taşdemir\'i görünce gözyaşlarını tutamayan 3 çocuk annesi Züleyha Ellik, \"Allah şifa versin. Duyunca çok üzüldüm. Tedavin için ne gerekiyorsa benim de katkım olsun. Buna da şükretmek gerek. Keşke benim oğlum da yaşasaydı da iki kolu olmasaydı\" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Azizoğlu ve Ellik, doktordan Taşdemir\'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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