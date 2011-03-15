Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki

T24 - Şehit aileleri ve gazilerle biraraya gelen CHP lider, genel af ve bedelli askerlik vaatleri nedeniyle eleştirildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde buluştu.



Burada, ‘genel af’ ve ‘bedelli askerlik’ vaatlerine yönelik tepkilerle karşılaşan Kılıçdaroğlu’na, "askerliğin bedeli olmaz" diye seslenildi.



Toplumsal mutabakat ve eşitlik vurguları yapan Kılıçdaroğlu da, ‘Benim adım Kemal’ dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gazilerle olan akşam yemeği programına 1 saat gecikmeli katıldı.



Salondaki her konukla teker teker tokalaşan Kılıçdaroğlu zaman zaman zor anlar yaşadı.



CHP liderine, “Sayın başkan, genel afla ilgili söyleminiz bizi çok zedeliyor” tepkileri gelirken, en büyük eleştiriyi ise Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse yaptı: "Bu şehitler, gaziler sayesinde siz genel başkansınız..."



Eleştiriler karşısında "Toplumsal mutabakat olursa genel af olur" diyen Kılıçdaroğlu, bedelli konusunda da "Biz eşitliği sağlayacağız" ifadesini kullandı.



Askerlik süreleri ve af konusunun seçim vaadi olmasına tepki gösteren Köse'ye, Kılıçdaroğlu bu kez de "Benim adım Kemal" diyerek yanıt verdi.





'BENİM ADIM KEMAL...'



Kılıçdaroğlu, Köse'nin başka bir sorusu üzerine, referandum sırasında Hükümetin gazilere bir çok vaatte bulunduğunu ancak bunları yerine getirmediğini belirterek, ''Ben size bir şey söyleyeyim, buna inanmanızı isterim. Benim adım Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu... Bir söz verdiysem, o sözü sonuna kadar tutarım. Bana inanmanızı istiyorum'' dedi.









