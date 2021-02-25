Şehirde kadın olmak: WOW Dünya Kadınlar Günü Festivali programı açıklandı

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Kadınları destekleyerek, kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için oluşturdukları çözümleri görünür kılmayı hedefleyen WOW İstanbul Festivali, ‘Şehirde Kadın Olmak’ ana temasıyla gerçekleştirilecek.

British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile Türkiye’de 5-6-7 Mart günlerinde düzenlenecek festivalde, toplumsal cinsiyetin hayatı nasıl etkilediği “Şehir Hayatına Katılım, Şehrin Görünmeyen Yüzü, Şehirde Dayanışma" alt temaları çerçevesinde ele alınacak. Dijital ortamda gerçekleşecek festivalde, sanat ve sivil toplum alanlarından kadınların imza attığı çalışmalara yer verilecek. Programa ilişkin olarak yapılan açıklamada, “kapsayıcı, kesişimsel, adil ve herkese açık bir platform görevi üstlenen festivalde, kadınların sesini duyurmak için imkân yaratıp yeni fikirlerin doğmasına zemin hazırlamanın amaçlandığı” vurgulandı.

Festival 5 Mart’ta WOW Vakfı Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, British Council Mütevelli Heyeti Başkanı Stevie Spring ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın açılış konuşmaları ile başlayacak.

Duygu Demirdağ, Zeynep Miraç ve Burcu Karakaş’ın sunuculuğunu üstlendiği çevrim içi festival, söyleşilerin yanı sıra “Şehir Hayatına Katılım”, “Şehrin Görünmeyen Yüzü”, “Şehirde Dayanışma”, “Büyük Fikirler” panelleri, konserler, performanslar; yemek, hareket ve sivil alan atölyeleri gibi pek çok farklı bölüm ile devam edecek.

Festival programı şöyle:

Detaylı bilgi için: wowistanbul.org