Şehir Tiyatroları'nda bu hafta hangi oyunlar var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 19-23 Şubat 2020 tarihleri arasında 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta sahnelenecek oyunlar:

Hastalık Hastası, Ay Carmela!, Tatlı Kaçık, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Kahvede Şenlik Var, Vahşi Batı, Çın Sabahta, Felatun Bey ile Rakım Efendi, Matruşka ve çocuk oyunları Rüya, Harikalar Mutfağı, Perikız, Bisküvi Adam, Benim Güzel Pabuçlarım, Palyaço Prens, Yaşayan Sayfalar, Yaşasın Barış, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Bir Gün Ayakkabımın Teki.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar ve konuları:

HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

AY, CARMELA!

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda, iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı, “gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı?“ sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anlatılır. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

TATLI KAÇIK

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal’in huzur dolu yaşamına giriverirler. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildirler. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadınla bir erkeği karşı karşıya getirir. Kadın ve Erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu sohbetin sonu nereye varacaktır? Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

VAHŞİ BATI

Amerikan toplumunun vitrininde sunulan “kutsal aile” kavramının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard’ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyoruz. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

ÇIN SABAHTA

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ

19.yy İstanbul’unda geçen eserin kahramanlarından Felatun Bey görüntü itibariyle modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından bin bir güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir gençtir. Bu ikilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithad Efendi’nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız “yanlış batılılaşma” konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor. Oyun, 20-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

MATRUŞKA

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar... Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

ÇOCUK OYUNLARI

RÜYA(5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği Harikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

PERİKIZ (7-77 Yaş)(Yeni Oyun)

Peri Kız, genç bir iyilik perisidir. Her perinin ergenlik döneminde güvenilirlik ve kıdem kazanmak için girdiği sınavın son aşamasındadır. Küçük insanına görünme hakkını kazanan Peri Kız, bu sınavı geçerse gerçek bir iyilik perisi olacaktır. Ancak karanlıkta kaybolmamak için en doğru zamanı beklemesi gerekmektedir ve genç peri için bu sınav hiç de kolay değildir. Peri Kız, Kara Peri’nin büyülü kara oyunuyla bir yandan gerçek kimliğini korumaya çalışırken, bir yandan da iyilik ile kötülük arasında bir çatışmanın tam ortasında kalır. Ancak, özündeki iyilik, özgür iradesi, kendine olan inancı ve Can'ın da yardımları sayesinde kötülükle cesaretle savaşacak ve kara büyünün etkisinden kurtulacaktır. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

BİSKÜVİ ADAM(5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafından onu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, ön yargı, yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; çocukların hayal dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçlarına asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

PALYAÇO PRENS (+3 YAŞ)

Palyaço Prens, çocukların hayal dünyalarının masal olgusu ile beslenmesi için kurguladığımız bir oyun. Kahramanlar, olaylar, olup biten her şey bir masal. Tiyatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi için kullandığımız araçlardan sadece biri. Günümüzde prensler, prensesler yok ama masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm duygular hala var. Şefkat-acımasızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk... En önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var. Palyaço prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

YAŞAYAN SAYFALAR(6+YAŞ)

Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve arkadaşları ile oyunlar oynayarak geçirmeyi çok sever. Ancak uzun zamandır neredeyse hiç arkadaşı kalmamıştır. Tüm arkadaşları vakitlerini sanal oyunlar ve tabletleri ile geçirmeyi tercih etmektedir. Kumsal, küçücük dünyasında yapayalnız kalmıştır ve artık bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini düşünür. O sırada sadık bir dostu yardımına yetişecektir. Bakalım bu sadık dostun önerisi Kumsal’ı özlediği günlere kavuşturabilecek midir? Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

ÜZGÜN AĞAÇLAR ÜLKESİ (5+ YAŞ)

Gökçe Yaşar’ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin Türkmen’in yönettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi’nde tüm ağaçlar artık kocaman meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe de bu işten pek memnundur. Ama Büyücü’nün daha büyük meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, aslında bütün ağaçları hasta etmekte, kurutmaktadır. Prenses, ne yapsa da Kral babasına bunu anlatmayı başaramaz. Günün birinde Kraliçe de Prenses de iksirli meyvelerden yiyerek uykuya dalar. Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe’sini uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ (3+ Yaş)



Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır. Özgür Atkın’ın yazıp yönettiği oyunda İrem Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 20, 21 Şubat 2020 tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi’nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Oyun, 20, 21 Şubat 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi’nde.