Şehir Tiyatroları, 5 oyunu daha erişime açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Koronavirüs günlerinde beş oyunu daha online erişime açıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın beğenilen oyunları, pazar günleri kurumun ve belediyenin Kültür Sanat biriminin YouTube sayfası üzerinden tiyatroseverlerle buluşuyor.

Mayıs ayında, Aşk-ı Memnu, Pembe Konağın Gelinleri, Yedi Kocalı Hürmüz, İstanbul Efendisi ve Surname 2010, online erişime açılacak.

Mayıs ayı programı şöyle:

Aşk-ı Memnu (3 Mayıs 15.00)

Halid Ziya Uşaklıgil'in 120 yıl önce yayımlanan romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, Şehir Tiyatroları'nda 2003 yılında sahnelendi. Hakan Altıner'in yönettiği oyunda başlıca rolleri Salih Sarıkaya, Sevinç Erbulak, Bensu Orhunöz, Alev Oraloğlu ve Betül Arım üstleniyor...

Pembe Konağın Gelinleri (10 Mayıs 15.00)

Satış işlemleri süren bir konakta, konağın son gelini Suzan'la eskici Antranik karşılaşır. Değişik karakterlerde ve ilginç davranışları olan konağın gelinleri üzerine konuşan bu ikili, bir yanıyla da onların yaşadıklarını, düşüncelerini canlandırırlar. İstanbul'un ve ülkenin toplumsal ve değer değişimini sunan oyun, insanların süreç içindeki yaklaşımlarını da sorguluyor. Gülsün Siren'in yazdığı, Engin Gürmen'in yönettiği 1999 tarihli oyunda Zihni Göktay'la Funda Postacı başrollerde.

Yeni Kocalı Hürmüz (17 Mayıs 15.00)

Sadık Şendil'in ölümsüz eseri, Şehir Tiyatroları'nda ilk kez 2005'te sahnelenmişti. Kemal Kocatürk'ün yönettiği oyunda Oya Başar'dan Nilgün Kasapbaşoğlu'na, Atacan Arseven'den Rauf Altıntak'a, Ali Karagöz'den İskender Bağcılar'a, Nejat Birecik'ten Perihan Savaş'a, Tanju Tuncel'den Öner Erkan'a, Yasemin Gezgin'den Reyhan Karasu'ya kalabalık bir kadro rol alıyor.

İstanbul Efendisi (24 Mayıs 15.00)

Musahipzade Celâl'in yazdığı, Engin Alkan'ın yönettiği oyunda kızına uygun bir damat adayı bulmak için dönemin batıl inançlarına bel bağlayan bir babanın gülünç öyküsü anlatılıyor. Engin Alkan'dan Mahperi Mertoğlu'na, Çağlar Çorumlu'dan Zafer Kırşan'a, Hüseyin Tuncel'den Derya Çetinel'e, Sevinç Erbulak'tan Selin Türkmen'e uzanan kadrosuyla İstanbul'un Efendisi, 2008'de sahnelenmişti.

Surname 2010 (31 Mayıs 15.00)

Kocasının ölümünün ardından açtığı sahafta özel bir nedenle geceyi bekleyen Sühendan Hanım, kocasına ait hiç görmediği notlarla karşılaşır. Bu notlar, kocasının kendisi için düşündüğü "sözde şenliğe" dair fikirleri içermektedir. Yazılanları şaşkınlıkla okumaya başlayan Sühendan Hanım, kendini bir düşün içinde, geçmişle bugünün İstanbul'u arasında gerçekleşen bir şenliğin tam ortasında bulur. Yiğit Sertdemir'in yazıp yönettiği 2010 tarihli oyun, yine kalabalık kadrosuyla Şehir Tiyatroları'nın büyük prodüksiyonlarından biri.