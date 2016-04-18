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Çevre

Şehir Plancıları Odası: Urla villalarındaki iskele hukuksuz, denize kaçak girecekler

Urla Villaları'na 'harem-selamlık iskele' yapımına izin verilmişti

18 Nisan 2016 12:22

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Kocaer, “Yıkım kararı verilmesinin ardından ‘harem-selamlık iskele’ yapımına izin verilen Urla Villaları’ndan denize kaçak girecekler” dedi.

Aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a armağan edildiği ileri sürülen yapıların da yer aldığı Urla Villaları için Zeytineli Köyü Hacılar Koyu bölgesinin SİT derecesi düşürülmüştü

Yargı tarafından hakkında yıkım kararı verilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayıyla  “harem-selamlık iskele” yapımına izin verilen Urla Villaları’nın inşaatı bitti. Boyasından bahçe düzenlemesine, helikopter pisti ve camisinden iskelesine dek tüm eksiklikleri giderilerek deniz sezonuna hazır hale getirildi.

Yapılara karşı toplumsal ve hukuki mücadele yürüten kurumlardan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, koyda yürütülen her türlü inşai faaliyetin hukuksuz olduğunu savunarak, “Kamuya ait bir alan zaptedilmiş durumda. Bu iskeleden denize hukuksuz biçimde, kaçak girecekler” dedi.

 

"Hukuksuzluk"

 

Aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a armağan edildiği ileri sürülen yapıların da yer aldığı Urla Villaları için Zeytineli Köyü Hacılar Koyu bölgesinin SİT derecesi düşürülmüştü. Buna karşın villalarda, hatta koyda yapılaşma devam etti. Bu faaliyetlerin hukuksuz olduğunu kaydeden Kocaer, “Bu hukuksuzluk idare nezdinde de belgelendi. Ama Urla Villaları’nın sahipleri, hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Yapılarını tadil edip, özel iskele kuruyorlar. Bu durum, toplumun hukuka inancını zedeliyor. Bahsettiğimiz kişiler devleti, bizleri temsil eden kişiler. Onların hukuka kayıtsızlığı daha da vahim” diye konuştu.

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