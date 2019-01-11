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Yaşam

Şehir Hatları Vapurları'nda sefer iptalleri

Akşam saatlerinde boğazda rüzgârın saatte 25 km hızla estiği tespit edildi

11 Ocak 2019 10:23

Meteorolojinin Yalova ve İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nda rüzgâr şiddetini arttırdı. Bu nedenle boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Gemiler, Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarında demirledi. Karadeniz'de ise gemiler, Kumköy açıklarında bekletildi.

Sabah saatlerinde de Şehir Hatları Vapurları olumsuz hava şartları gerekçesiyle bazı seferlerni iptal etti. İptaller şöyle:

07:50 Kadıköy-Sarıyer 

07:30 Beşiktaş-Adalar 

07:55 Bostancı-Karaköy 

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