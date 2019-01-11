Şehir Hatları Vapurları'nda sefer iptalleri

Meteorolojinin Yalova ve İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nda rüzgâr şiddetini arttırdı. Bu nedenle boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Gemiler, Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarında demirledi. Karadeniz'de ise gemiler, Kumköy açıklarında bekletildi.

Sabah saatlerinde de Şehir Hatları Vapurları olumsuz hava şartları gerekçesiyle bazı seferlerni iptal etti. İptaller şöyle:



07:50 Kadıköy-Sarıyer



07:30 Beşiktaş-Adalar



07:55 Bostancı-Karaköy