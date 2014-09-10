Şehir hatları kış tarifesine geçiyor

Şehir Hatları, 15 Eylül Pazartesi günü kış tarifesine geçecek. Şehir Hatları Kadıköy'den Sarıyer'e sabah ve akşam saatlerinde tarifeli yeni bir sefer başlatıyor.

Yeni eğitim -öğretim yılının ilk günüyle başlayacak Şehir Hatları'nın kış tarifesi, 15 Eylül 2014-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kadıköy'den Sarıyer'e sabah ve akşam saatlerinde tarifeli yeni bir sefer başlatan Şehir Hatları, Boğaziçi, Adalar, Haliç seferlerini ve Boğaz turlarını kış sezonuna göre düzenledi.

Yoğun geçen yaz sezonunun ardından periyodik bakımları ve havuzlama işlemleri yapılan vapurlar, "Kısa Boğaz" turlarını kış tarifesinde de sürdürecek. Seferler, 2 Kasım 2014'e kadar her gün, 3 Kasım 2014 ile 1 Mart 2015 tarihleri arasında ise hafta sonu ve tatil günleri 14.30'da gerçekleştirilecek.