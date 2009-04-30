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Yaşam

Şehir Er Koçak'ın evine bayrak asıldı

30 Nisan 2009 03:59

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK teröristlerince açılan taciz ateşinde şehit edilen Jandarma Er Olcay Koçak'ın evine bayrak asıldı.

Kars'ın Arpaçay İlçesi Kaymakamı Murat Demirci ile İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Yunus Emre Karamanoğlu ve Belde Belediye Başkanı Esat Aydın, Şehit Jandarma Er Olcay Koçak'ın Koçköy Beldesi'ndeki evine giderek acı haberi ulaştırdı.

Acı haberin ardından feryatlar yükselen eve Türk Bayrağı asıldı.

Şehit Er'in babası Orhan Koçak, yaşadığı büyük acıya rağmen metanetini koruyarak, "Vatan, bayrak sağ olsun" dedi.

Oğlu ile en son bir hafta önce telefonda konuştuğunu belirten baba Koçak, şunları söyledi:

"Oğlumla son bir hafta önce konuşmuştum. 'Nasılsın iyi misin baba?' dedi. Annesiyle konuştu. Kendisinin de iyi olduğunu söylemişti. "

Baba Koçak, 90 yıl önce de dedeleri Hasan Han'ın vatan uğrunda şehit düştüğünü anımsatarak, "Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun" dedi

Şehit Er'in annesi Cahide Koçak, fenalaştığı için doktor gözetiminde tutuluyor.

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