Şehidin annesi, evin önündeki sağlık görevlilerini görünce yere yığıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yola döşenen patlayıcıyının uzaktan kumandayla patlatması sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Astsubay Üstçavuş 30 yaşındaki Kenan Ceylan’ın ölüm haberi, çocuk bakıcılığı yaptığı evden 'Bir evrağınız var, imzalamanız gerekiyor' denilerek kendi evine çağırılan annesine iletildi.

Hürriyette yer alan habere göre, Kenan Ceylan’ın Ankara’nın Mamak İlçesi 294'üncü Sokak Cumhuriyet Apartmanı'ndaki evine gelen Garnizon Komutanlığı’nda görevli iki albay, anne Güner Ceylan’ı evinde bulamadı. Komşularının verdiği bilgi doğrultusunda çocuk bakıcılığı yaptığı eve giden komutanlar, "Bir evrağınız var, imzalamanız gerekiyor" diyerek anne Güner Ceylan’ı evine getirdi.

Burada sağlık görevlilerini de gören anne Güner Ceylan acılı haber verilirken yere yığıldı. Polis emeklisi babasını uzun yılar önce akciğer kanserinden kaybeden Kenan Ceylan’ın kız kardeşi Güner Ceylan’ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu, ağabeyi Kemal Ceylan’ın da Urfa’da banka müfettişi olarak görev yaptığı belirtildi.

Acı haberin mahallede duyulması üzerine komşuları şehit Kenan Ceylan’ın evine ve balkonlarına Türk bayrakları astı. Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Nevzat Büyükceran da şehit Ceylan’ın evine gelerek taziyede bulundu. Mamak Belediyesi, şehidin evinin sokağında taziye çadırı kurarken, sağlık ekipleri de ambulansla şehit evinin önünde bekletiliyor.