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Şemdinli'de mayınlı tuzak; 2 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralı

Saldırı sonrası bölgede hava destekli operasyon başlatıldı

24 Ağustos 2015 12:46

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Tekeli Köyü yakınlarında askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lıların önceden yola yerleştirdikleri mayını patlatması sonucu 2 asker hayatını kaybetti,  3 asker de yaralandı.

Saldırı, sabah saat 08.00 sıralarında Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli Köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli İlçesi'nden Tekeli 34'üncü Hudut Tugayına bağlı 2'nci Hudut Taburu yönüne giden askeri araçların geçişi sırasında, saldırganlar önceden yola döşedikleri mayını uzaktan kumandayla patlattı.

Patlamada 2 asker şehit oldu 3 asker de yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Bölgede ise hava destekli operasyon başlatıldı.

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