Peygamber sahnesi tartışılan Şefkat Tepe'nin çekim izni iptal edildi

Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Samanyolu Televizyonu’nda yayınlanan "Peygamberli sahne" ile tartışma konusu olan Şefkat Tepe dizi çekimlerine verdiği onayı iptal etti. hurriyet.com.tr'nin ulaştığı dizinin yapımcısı Salih Asan ise bu karar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirterek " Hakkımızı hukuk yoluyla arayacağız" dedi.

Şefkat Tepe dizisi bir bölümünde "rüyada peygamber gelmesi" sahnesi ile tartışma konusu olmuştu. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da eleştirilerine maruz kalan dizi o sahneleri savunan bir açıklama yapmıştı. Ardından internet sitelerine düşen Fethullah Gülen'in ses kayıtlarında dizinin senaryosunun Gülen'e okunarak onaylatıldığı öne sürülmüştü.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Konya ve ilçelerinde dizi çekimi için verilen onayın Konya Valiliğince 19 Şubat 2014 tarih ve 682 sayılı onayı ile iptal edildiği belirtildi.

CİHAN'da yer alan habere göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, izin onayının iptaline gerekçe olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Konunu kapsamına giren mekanlarda yapılan çekimlerin Müze Müdürlüğü’ne önceden bilgi verilmemesi, ilgili mekanlarda temizlik ve tamirat gibi çalışmaların müze uzmanı denetiminde yapılmaması ve dizide 25 Ocak’ta yayınlanan bölümde Hz. Muhammed (SAV)’e ilişkin görüntülerin yazılı ve görsel basında tepkilere neden olması olarak belirtildi.

Dizi çekimlerinin onayının iptaline ilişkin gerekçeler şu şekilde sıralandı: “Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar İçin Başvuru Formu’nda ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekanlarda film çekimi sırasında, önceden bağlı Müze Müdürlüğüne bilgi verilmeden anılan mekanlarda film çekimi yasaktır’ hükmü bulunmasına rağmen her bölüm için bağlı bulunduğu Müze Müdürlüğünün bilgilendirilmemesi;

Anılan mekanların çekim öncesi hale döndürülmesi sürecinde temizlik, tamirat vb. çalışmaların bir müze uzmanı denetiminde yapılması gerekirken konuyla ilgili bağlı Müze Müdürlüğüne herhangi bir talepte bulunulmaması;

Dizinin 25.01.2014 tarihinde yayınlanan bölümünde yer alan İslam dini Peygamberi'ne ilişkin görüntülerin kamuoyunda, yazılı ve görsel basında tepkilere neden olması; Gerekçeleriyle ilgide kayıtlı 22.08.2013 tarih ve 3302 sayılı çekim izni onayının iptal edilmesini, ilimizde yapılacak dizi çekimlerinin durdurulmasını, olurlarınıza arz ederim.”

Çok izlenmesiden rahatsız oldular

Salih Asan , bu karar karşında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirterek " Dizinin bu kadar çok izleniyor olması birilerini rahatsız etti. Sayın Başbakanımız'a verilen yanlış ve eksik bilgiler nedeniyle dizideki o sahneyi konuşmasında eleştirdi. Bu da etkili olmuş olabilir. Bugüne kadar yerel yöneticiler hep Şefkat Tepe'nin Konya'ya olan katkılarını dile getirdiler. Şimdi ise böyle bir karar çıktı. Biz diziyi kanal istediği sürece çekeceğiz. Hakkımızı hukuk yoluyla arayacağız. Eğer bir sonuç alamazsak 'Şeriatın kestiği parmak acımaz' deriz. Başka bir yerde çekeriz" dedi.