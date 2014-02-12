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Şefkat Tepe'den gündeme oturan peygamber sahnesi

Samanyolu TV’de yayınlanan Şefkat Tepe'nin 136. bölümünde Hz. Muhammed'i ışık halesi şeklinde ekrana gelmesi tepkilere neden oldu

12 Şubat 2014 13:29

Gülen cemaati bünyesindeki yayınlardan Samanyolu TV'de yayınlanan "Şefkat Tepe"nin 136.bölümde olay yaratan bir sahne yayınlandı. Hz. Muhammed'i bir ışık halesi halinde ekranda getirdi.

Söz konusu sahnede dizinin karekterleri salavat getirerek Hz.Muhammed'in yanlarına çağırdı. Kısa bir süre sonra Hz. Muhammed’in bir ışık halesi şeklinde yanlarına geldiği görüldü.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre bu sahne, gerek sosyal medyada gerekse yazılı ve görsel medyada çeşitli tepkilere neden oldu.

Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteler yayınlarında konuyu geniş bir şekilde ele alan eleştirilere ve haberlere yer verdi.

Star gazetesi haberi “Korkunç istismar” başlığıyla sürmanşetine taşıdı:

Yeni Şafak gazesi ise “Rezalet tepe” başlığını tercih etti:

 

Sosyal medyada tepki çekti

 

Ruşen Çakır @cakir_rusen Geç kaldığımın farkındayım ama STV'de Şefkat Tepe bu sefer iyice uçmuş (bulabildiğim en hafif tabir):

Hilâl Kaplan @hilal_kaplan Müslümanın Müslümana yaptığı zulüm başka oluyormuş gerçekten.. "Şefkat Tepe'de Hz. Peygamber'e büyük saygısızlık!"

Murat Sabuncu @muratsabuncum Hz. Muhammed in Sefkat Tepe dizisindeki bir sahneye konu edilisi ve bu sahnedeki goruntuler vicdanimi yaraladi. cok uzuldum

Sevilay Yükselir @sevilayyaziyor Tövbe tövbe. STV deki Şefkat Tepe midir nedir? İyice sıyırmış yahu! Hz.Muhammed'i kamyona bindirip şöför yapmışlar. Allah sizi ıslah etsin emi!

Turgay Güler @turgayguler Twet talimatı "verdirdikleri" Hazreti Peygamberi şimdi de "kamyon şöförü" yaptılar. Yuh diyorumKaçın, imanınızı kurtarın.

 

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