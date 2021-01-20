T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sefirin Kızı'nda bir ayrılık daha; Uraz Kaygılaroğlu diziye veda edecek

20 Ocak 2021 14:13

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün ardından bir ayrılık haberi daha geldi.

ETİKETLER

Sefirin KızıUraz KaygılaroğluNEslihan taagülTuba BüyüküstünEngin Akyürek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24