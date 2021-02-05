Sefirin Kızı'na sürpriz transfer

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'na yeni bir isim daha katıldı. Diziye Büyüküstün'ün ardından bu kez de son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Ferit Aktuğ katıldı.

Çekimler için Bodrum’a giden ve kamera karşısına geçen Ferit Aktuğ’un setten ilk fotoğrafları ise setten paylaşıldı.Başarılı oyuncu Ferit Aktuğ, canlandıracağı ‘Bora’ karakteriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak. Ferit Aktuğ’un canlandıracağı ‘Bora’ karakteri ve sonrasında yaşanacaklar ise şimdiden merak konusu oldu.