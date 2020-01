Şefika Kutluer Festivalinde Doğu ile Batı buluştu

ANKARA, (DHA) \'SİHİRLİ Flüt\' ünvanlı uluslararası sanatçı Şefika Kutluer adına düzenlenen festivalin sekizincisi Doğu ve Batı ülkelerinden gelen önemli sanatçılara ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında 13 Aralık\'ta Avusturya\'nın dünyaca ünlü orkestrası Concilium Musicum Wien ilk kez Amadeus sponsorluğunda Ankara\'da konser verdi. Şefika Kutluer, bu etkinliklerle Ankara\'nın yeniden kültür başkenti hüviyetini kazanacağını söyledi.

8. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali\'nin Amadeus sponsorluğunda düzenlenen 5. konserinde Avusturya\'nın dünyaca ünlü orkestrası Concilium Musicum Wien ilk kez Ankara\'ya geldi. Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi\'nde Concilium Musicum Wien orkestrası ve Şefika Kutluer müzikseverlerle buluştu. Klasik repertuarın önemli eserlerine yer verilen konserde Concilium Musicum Wien orkestrasının kurucusu Cristoph Angerer\'in babası, bu yıl kaybettiğimiz, besteci Paul Angerer\'in eserinin de Türkiye\'deki ilk seslendirmesi yapıldı. Doğumunun 300. yılında Maria Theresia anıldı ve 220. yılında Schubert\'in eserine yer verildi.

Konser sonrası değerlendirmelerde bulunan ünlü sanatçı Şefika Kutluer, \"Festivalimiz \'Doğu, Batı ile Buluşuyor\' teması üzerine kurulu. En önemli amacımız doğu ve batının kültürlerini, müziğini bir araya getirmek. Ayrıca 6. Festivalden itibaren \'Bilim Sanatla Buluşuyor\' temasını da ilave ettik. Konserlerden önce farklı konularda uzmanlar tarafından aydınlatıcı bilimsel sunumlar yapılıyor. Bu sene de kapanış konserimizin öncesinde eşim Refik Kutluer \'Korumak için tanımak lazım 2\' başlıklı kültürel değerlerimiz hakkında bir sunum yapacak\" dedi.

Şefika Kutluer, çok sevdiği Ankara\'nın kültür hayatına bir damla da olsa katkı sağlamayı hep bir hedef olarak gördüğünü ifade etti. Kutluer şöyle konuştu: \"Ben uzun yıllardır dünya çapında çalışan, çok önemli müzisyenlerle, orkestra ve şeflerle, organizasyonlarla konser turneleri yapmış, CDler kaydetmiş bir sanatçı olarak bu güne kadar oluşmuş olan kariyerimi ve kişisel ilişkilerimi kullanarak bu festivale başladım. Festival bugüne kadar oluşturduğum kariyerimin üstüne oturdu. Ankara\'ya davet ettiğim dünya çapındaki bütün müzisyenler, hepsi birbirinden değerlidir. İlk kez Türkiye\'ye ve Ankara\'ya gelen bu müzisyenleri getirmek hiç de kolay değil. Doğduğum kent olan Ankara\'da ve sevgili Ankaralılarla bu güzellikleri paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Festivalimizin her sene birkaç konserini Ankara dışında yapmaya çalışıyoruz.\"

ANKARA KÜLTÜRÜNDE BAŞKENTİ OLACAK

Ankara\'nın eskiden adeta bir kültür başkenti olduğunu ve kültürün Ankara\'dan Anadolu\'ya yayıldığını vurgulayan Kutluer, \"Ankara, son dönemde kültür ve sanat etkinliklerini izlemede altıncı sıraya düşmüş. Bu hususları bir arada düşündüğünüzde böyle bir festivalin benim adıma ve Ankara\'da neden yapıldığını anlayabilirsiniz. Ankara\'da doğan bir sanatçı olarak bunu görev addettim. Ne devletten ne de başka bir kaynaktan hiç bir sponsorluk katkısı beklemeden eşimle birlikte böyle bir işe gönül koyduk. Bu sene 1-20 Aralık 2017 tarihlerinde 8. si düzenlenen festival, her yıl aynı dönemde, doğu ve batı kültürlerinin kaliteli örnekleri ile devam edecek\" diye konuştu.

İmkanları doğrultusunda her sene festival için değişik ülkelerden sanatçılar getirmeye çalıştıklarını anlatan Şefika Kutluer, \"Bu sene de yine ilkler var festivalimizde. Açılışımızı Slovakya\'nın ülkemize ilk kez gelen 50 kişilik orkestra ve bale grubu ile yaptık. Çok harika bir gösteri idi. Ayrıca Kore\'den, Avusturya\'dan, Litvanya ve Portekiz\'den yine ilk kez gelen sanatçılar var. Bu doğrultuda kaliteli programlara halkımız her zaman yüksek düzeyde ilgi duyuyor. Ankara\'nın kültür başkenti olma kimliğine geri dönüyor olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Konserlerimizi yurtdışından gelen misafirlerimiz de takip ediyor\" dedi.

