Seferihisar'daki orman yangını sürüyor

T24 - İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını söndürülemedi. Payamlı köyü tehdit altında...





Alevlerin Payamlı köyüne yaklaşık 700 metre yaklaşması üzerine köyde panik yaşandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, köy sakinlerine evlerini her an boşaltmak zorunda kalabileceklerini bildirdi. Köylüler endişeli gözlerle yangını izliyor.



Seferihisar'daki yangına İzmir'in yanısıra Manisa, Aydın, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar ve Balıkesir'den takviye ekipler geldi. Bölgede görev yapan onlarca arazöz ile orman işçisi canla başla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangına havadan müdahale eden 9 helikopter ve 9 uçak, havanın kararmasıyla uçamaz hale geldi. Alevlere arazöz ve orman işçileri müdahale ediyor. Ürkmez'de göçmen konutları güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.



Payamlı Köyü Muhtarı Osman Çadır, yangın söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izlediklerini ve köylerinin halen tehdit altında bulunduğunu söyledi. Yangının kontrol altına alınmasını beklediklerini ifade eden Çadır, "Şu ana kadar boşaltılan ev olmadı ancak tüm köylüler olarak hazır bir şekilde bekliyoruz. Eğer boşaltın derlerse evlerimizi boşaltacağız" dedi.



Köy sakinlerinden İbrahim Şınga da, alevlerin yükseldiği Güney Dağı bölgesinde Maden Tetkik Arama (MTA) ekiplerinin sık sık sondaj çalışması yaptığını ve bunun yangına sebep olmuş olabileceğini iddia etti. Alevlerin yükselmesiyle panik yaşayan köylüler evlerine giremiyor. Köylüler, endişeli gözlerle yangın söndürme çalışmalarını izliyor.



