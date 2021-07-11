Seferihisar'da lavanta hasadı yapıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Turgut köyünde lavanta hasadı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı hasatta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün mahkum olduğumuz yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk zincirini üreterek, el ele vererek kıracağız. Yepyeni, bambaşka güzel bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız" dedi.

Seferihisar Belediyesi’nin 2015 yılında üreticilere katma değeri yüksek alternatif bir ürün olarak sunduğu lavanta çiçeğinin hasadı şenlik havasında geçti. Tıp ve kozmetik sektörünün yanı sıra yağ üretiminde kullanılan lavantanın Seferihisar’daki üretim merkezi olan Turgut köyünde bugün gerçekleştirilen hasada, Selvi Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile eşi Fatma Yetişkin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay ile üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

"Başka bir Türkiye için umutlandırıyor"

Lavanta hasadı, üretici pazarı ve stantların gezilmesiyle başladı. Daha sonra bir lavanta tarlasına gidilerek ilk hasat gerçekleştirdi.

“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla üreticiye destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Tunç Soyer, “Çok güzel bir kalabalık var. Burada bulunmanız, güzel vakit geçirmeniz, güzel lezzetler tatmanız, bütün bunlar çok güzel. Ama aynı zamanda yaptığınız her alışveriş, buradaki köylümüzün doğduğu yerde doymasını sağlayan bir adımdır. Bu iş birliği, tüketici ile üreticinin buluşması, kentli ile köylünün buluşması bizi, başka bir Türkiye için, başka bir güzellik için umutlandırıyor” dedi.

"El ele vererek kıracağız"

Kırla kenti buluşturmanın önemine vurgu yapan Soyer, şöyle konuştu:

"Köylümüzün doğduğu yerde doyması, en büyük hedefimiz. Bakmayın bunun sadece böyle ifade edilen bir cümle olduğuna. Aslında kırla kent arasında dengeyi kuran, göçü durduran, kentlinin de köylünün de doymasını sağlayan bir adım demektir, 'doğduğu yerde doymak'. Buna inandığımız için gereğini yapmaya devam edeceğiz. Bugün mahkum olduğumuz yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk zincirini üreterek, el ele vererek kıracağız. Yepyeni, bambaşka güzel bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız.”

"Katma değeri kat kat artıyor"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise şunları söyledi:

“6 dönüm lavanta ektik, Seferihisar toprakları bize 100 dönümden fazla lavanta verdi. Topraklarımızın bereketi doğru yönetilirse inanıyorum ki bizi o zaman arşa çıkaracaktır. 10 üretici ile başladığımız kokulu serüvenimiz, şu anda 100 dönümlük bir alana yayıldı. Artık Seferihisar'da lavantanın yanı sıra yan ürünleri de üretiliyor. Ekonomiye kazandırılmasıyla lavantanın katma değeri kat kat arttı. Biz belediye olarak çiftçimizin her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.”