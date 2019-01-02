Sefarad grubunun solisti Sami Levi, Survivor 2019'un yarışmacı adayları arasında

Acun Ilıcalı'nın bugün (2 Ocak 2019) başlayacağı duyurduğu Survivor 2019'un yarışmacı adayları arasında, Sefarad grubunun solisti Sami Levi de yer aldı.

Acun Ilıcalı, bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak Survivor'ın yarışmacılarına seyircilerin karar vereceğini de açıkladı. YouTube'da bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu. 30 kişinin yer aldığı ankette Sefarad grubu ile müzik piyasasında önemli işler yapan Sami Levi Survivor 2019 yarışmacı adayları arasında görüldü.

Sami Levi kimdir?

Sami Levi 13 Nisan 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Göztepe Lisesi'nden mezun oldu. 5 yaşında anaokulunda müzikle tanıştı. İlkokul öğretmeni Levi Ailesi'ni Sami'nin sesi konusunda uyardı ve mutlaka değerlendirmesini söyledi. Sefarad müziği ile büyüyen Sami, bu şarkıları anneanne ve babaannelerinden dinledi.

Aile büyükleri tarafından kullanılan Ladino dilinde ve şarkılarla Sefarad kültürünü öğrendi. 1996'da Cem Stamati'yle olan arkadaşlığı Sami'yi Sefarad Grubu ile tanıştırdı. 8 yıldır Sefarad müziğiyle profesyonel olarak uğraşan Sami Levi grubun solistidir. Sefarad, 1996'da kurulan müzik grubu Musevi Sefarad müziğiyle popüler müzikle bir sentez oluşturdu.

22 Aralık 2003'te yayınlanan ilk albümleri ile müzikseverlerin beğenisini kazanmayı başaran Sefarad, 14 Temmuz 2005'te yayınlanan ve uzun süre liste başı olan ikinci albümleri ile müzik dünyasındaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını kanıtladı.

Bu iki albümlerinden "Osman Aga", "Ne fark eder?", "Yastayım", "Ben Seni Severim" "Vakti Geldi", "Aşk İçin" ve "Seni ne Çok Sevdiğimi" gibi birçok hit şarkı çıkaran grubun müziği Türkiye'de büyük ilgi gördü.