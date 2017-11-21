Sefaköy-Başakşehir hattına Topbaş'ın havaray projesinin yerine metro ve raylı sistem geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, eski Başkan Kadir Topbaş'ın açıkladığı Sefaköy-Başakşehir havaray projesine vatandaşların ve ilçe belediyelerinin itirazları olduğunu belirterek, "Onu iptal edip yerine metro ve raylı sistem yani Sefaköy'den Halkalı'ya kadar metro ile oradan devamında da raylı sistem ile en kısa zamanda planlayıp yapacağız" dedi. Uysal, "Üsküdar-Yamanevler arasını herhalde 15-20 gün içinde açarız" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Meclisi’nde gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında konuştu ve 2018 yılındaki projeleri anlattı. İBB’nin 2018 yılı bütçesinin 20 milyar 100 milyon olacağını açıklayan Uysal, bütçeden 6 milyar 822 liranın ulaşıma ayrıldığını belirtti.

Temel prensiplerinin tüm ulaşım sistemlerini birbirine bağlamak olduğunu kaydeden Uysal, “Ulaşımda en verimli sistemin raylı sistem olduğunu, raylı sistemleri mahallelere kadar ulaştırmak için uğraşıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosunda sona geldik”

Emninönü-Alibeyköy tramvay hattının çalışmalarının başladığını aktaran Uysal, şunları söyledi:

“14 istasyon ile günde 115 bin yolcu taşıyacak olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için şu anda çalışmalara başlandı. Bu çalışma ile Eyüpsultan’ı çekim merkezi haline getireceğiz. Eskiden minibüsle gidilemeyen yerlere şimdi tramvay ile gidecek hale geleceğiz. Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe hattında da artık sona geldik. Üsküdar-Yamanevler arasını herhalde 15-20 gün içinde açarız.”

“Vatandaşlar ve belediyelerin itirazı vardı”

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın projesi olan Sefaköy-Başakşehir Havaray projesine de değinen Mevlüt Uysal, şöyle devam etti:

“Vatandaşların ve ilçe belediyelerinin itirazları vardı. Onu iptal edip yerine metro ve raylı sistem yani Sefaköy’den Halkalı’ya kadar metro ile oradan devamında da raylı sistem ile en kısa zamanda planlayıp yapacağız. Bu hattı Aksaray-İkitelli hattıyla Mimarsinan İstasyonu’ndan yine Kirazlı-Halkalı hattı ile Mecidiyeköy-Mahmutbey hattıyla da Mehmet Akif İstasyonu’nda buluşturup birleştiriyoruz. Bu şekliyle de Küçükçekmece’yi İstanbul’un ana akslarıyla birbirine bağlıyoruz.”