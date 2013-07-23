Şafak Sezer'den 'Gezi' özrü tepkisi: Delirttiniz lannnnnn beniiiiii

Önceki gün katıldığı AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dileyip elini öpmek isteyen komedyen Şafak Sezer, bu doğrultuda kendisine yöneltilen eleştirilere Twitter hesabından tepki gösterdi. Sezer, Twitter hesabından "Delirttiniz lannnnnn beniiiiii" diyerek bir paylaşımda bulundu.

Önceki gün katıldığı bir iftar davetinde Gezi olayları sebebiyle Başbakan Erdoğan'dan özür dileyerek elini öpmek isteyen Şafak Sezer'e özellikle sosyal medya üzerinden yoğun bir eleştiri yağmuru yöneltilmişti.

Sanat ve siyaset camiasından birçok kişinin katıldığı 'özür' polemiğine bu sefer de Twitter üzerinden yanıt veren Sezer, yaptığı bir paylaşımda: "Bir insanı sevmek döneklikse, ben başbakanımı seviyorum. Ne ak partiden anlarım, ne de siyasetten... Kişileri sevmek emek ister" demişti. Şafak Sezer'in bu çıkışı tepkilerin daha da artmasına sebep oldu anlaşılan ki, ünlü komedyen bu sefer de yine Twitter hesabından "Delirttiniz lannnnnn beniiiiii" şeklinde paylaşımda bulundu.

Anne ve babaya küfür etmek demokrasi mi?

Kendisi ve anne babası hakkında edilen hakaretlere de sitem eden Sezer, "İnsanların ölmüş ana babalarına küfür etmeyi ne zamandan beri demokrasi saydınız." diyerek duruma tepkisini gösterdi. Kolpaçino film serisindeki oyuncu arkadaşlarıyla da mizansen olarak el öpme fotoğrafları paylaşan Sezer, "el öptüm" diyerek hakkında yapılan yorumlara da esprili bir gönderme yapma yoluna gitti.

Gezi Parkı protestolarının ilk günlerinde eylemcilere verdiği destekle dikkat çeken sinema ve dizi oyuncusu Şafak Sezer, önceki akşam AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarına katıldı ve adeta günah çıkardı. Sezer, masasına gittiği Başbakan Erdoğan'dan özür dileyip elini öpmek istemişti.

Dün Twitter üzerinden Sezer'e yöneltilen eleştiriler ise şu şekildeydi:

deniz atam ® ‏@denizatam

SEVİYORSAN GİT KONUŞ BENCE @SafakSezer

Atilla Taş @AtillaTasNet

O da Jölelendi Veba gibi bulaşıcı bir hastalık ülkeyi ele aldı ! adı Jölemani !. http://t.co/B73z1OnNeZ

Güven Erkin Erkal ‏@rokerr Şafak Sezer'in komik jübilesi. Aç kalmamak için önünde eğildiği adamın çanağında ne bulursa artık! http://instagram.com/p/cDKA6pHsdA/

Tamer Karadağlı ‏@_Tamerkaradagli

Şafak Sezer asıl bu milletten özür dilemeliydi. Ne demiş ? #özürdiliyorumbaşbakanım

Behzat Ç. ‏@behzatc_

Şafak Sezer, Erdoğan'dan özür dilemedi. Paradan ve Güçten özür diledi.

serdar akinan @serdarakinan

Saray soytarısı ile halk sanatçısı arasındaki farkı bize gösterdiği için kime şükran sunalım? http://t.co/pEWOnNVbe3