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Magazin

Şafak Sezer, 'Gezi'ye katıldığı için Başbakan'dan özür diledi

Komedyen Şafak Sezer, dün akşam AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarına katıldı. Sezer, masasına gittiği Başbakan Erdoğan'dan özür dileyip elini öpmek istedi.

22 Temmuz 2013 18:39

Gezi Parkı eylemlerinde bir akşam kameralara görünen ve "Gezi eylemcisi" olarak magazin haberlerine konu olan Şafak Sezer'in, dün katıldığı AKP iftarında "yaptıklarından pişman olduğunu" belirterek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilediği öğrenildi.

Ersin Çelik'in yenişafak.com'da yer alan haberine göre, Gezi eylemlerine katılan Şafak Sezer dün katıldığı iftarda yaptıklarından pişman olduğunu belirterek Başbakan Erdoğan'dan özür diledi. Oyuncu arkadaşlarıyla iftar masasına gelen Şafak Sezer'in tokalaşma esnasında Erdoğan'ın elini öpmeye kalkışması dikkatlerden kaçmazken, Emine Erdoğan'ın da dahil olduğu koyu sohbet yaklaşık 5 dakika sürdü.

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