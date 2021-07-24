Şef Somer Sivrioğlu, Bodrum ve Alaçatı'daki restoran fiyatlarını değerlendirdi: Çok da abartılacak bir şey yok

MasterChef programının jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu, Bodrum ve Alaçatı'da tartışılan fiyatlara ilişkin olarak,"Şu an yurtdışına da gidemiyoruz ama gidebildiğimiz zaman zaten aynı paraları, hatta daha çoklarını ödüyoruz. Bence çok da abartılacak bir şey yok" dedi.

Hürriyet yazarı Onur Baştürk'e konuşan Sivrioğlu, Bodrum ve Alaçatı'daki fiyatları değerlendirirken, "Bu maliyetlere bu fiyat normal mi" sorusuna yanıt verdi.

Sivrioğlu, şöyle konuştu:

"Bu sene hem pandemiden dolayı sezonun kısa olması hem mal sahiplerinin inanılmaz kiralar istemesi, bir de ürünün hiç olmaması fiyatları çok etkiledi.

Ben bayramda Alaçatı’daydım. Balıkhaline gidip oradaki malzemelere baktım. Malzeme yoktu. Olan malzemenin de fiyatı inanılmazdı! O yüzden ben özellikle balık yediğinizde fiyatların çok da abartıldığını düşünmüyorum.

Bazı malzemeleri içeren ürünlerde, mesela pizza gibi, fiyatların abartıldığını düşünmüyorum. Bir de sezon çok kısa. Bu sebeplerle ben meslektaşlarımı kınayamam. Bazı ürünlerde az bile kâr marjı koyduklarını düşünüyorum.

Şu an yurtdışına da gidemiyoruz ama gidebildiğimiz zaman zaten aynı paraları, hatta daha çoklarını ödüyoruz. Bence çok da abartılacak bir şey yok."

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