Hürriyet yazarı fişi paylaştı, Bodrum'daki fiyatlara tepki gösterdi: Her şeye 'Tamam' derim ama 8 litrelik bir suya yazılan 960 TL'ye asla 'Tamam' demem

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, Bodrum'daki yüksek fiyatlara tepki gösterdiği yazısında "Her şeye 'Tamam' derim ama 8 litrelik bir suya yazılan 960 TL'ye asla 'Tamam' demem. Diyemem. Siz de demeyin" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, '8 litre su 960 TL' başlığıyla yayımlanan yazısında Bodrum'daki yüksek fiyatlara tepki gösterdi.

Ün, şu ifadeleri kullandı:

"Lahmacun fiyatlarını kabullendik. Dedik ki serbest piyasa. Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var. Bazı balık restoranlarında neredeyse 'euro' üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok. Ama su bu, su! Bildiğimiz su! Hem de 0.33’lük. Tanesine 40 TL yazmışlar. Hiç utanmamışlar. Hiç çekinmemişler."

"Fatura Bodrum’dan. Bölgenin en ünlü mekanlarının birine ait" diyen Ün, şöyle devam etti:

"33’lük suyun (yani tek elimizin baş ve işaret parmağıyla tutabildiğimiz) o ufacık suyun 24 tanesine 960 TL yazmışlar. Hesapladım, 8 litre yapıyor. Yani biz düz hesap '8 litre suya 1000 TL' diyebiliriz. Evimize aldığımız 6’lı su paketlerini düşünün.

O paket içindeki 9 litre su, 10 TL tutar. Hadi diyelim 15 olsun, yahu 20 olsun 20! Ama Bodrum'un suyu 960 TL! Bunun adı serbest piyasa değil! Bunun adı 'satarım istemeyen almasıncılık' değil! Bunun adı 'maliyet bunu gerektiriyor' değil!

Her şeye 'Tamam' derim ama 8 litrelik bir suya yazılan 960 TL'ye asla 'Tamam' demem. Diyemem. Siz de demeyin. İtiraz edin! Suyunuzu dışardan getirin! Ne bileyim, bir şeyler yapın."