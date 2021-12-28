Şef Arda Türkmen, 'Masumlar Apartmanı'nda konuk oyuncu olacak

Şef Arda Türkmen, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı'nın oturduğu "Masumlar Apartmanı" dizisine konuk olacak. Türkmen, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan dizinin 53. bölümünde yer alacak.

Tv100'ün haberine göre, kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden gibi oyuncuların yer aldığı "Masumlar Apartmanı", bu akşam (28 Aralık Salı) 53. bölümüyle ekrana gelecek.