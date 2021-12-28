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Şef Arda Türkmen, 'Masumlar Apartmanı'nda konuk oyuncu olacak

Türkmen'in yer aldığı bölüm bu akşam ekrana gelecek

28 Aralık 2021 19:30

Şef Arda Türkmen, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı'nın oturduğu "Masumlar Apartmanı" dizisine konuk olacak. Türkmen, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan dizinin 53. bölümünde yer alacak. 

Tv100'ün haberine göre, kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden gibi oyuncuların yer aldığı "Masumlar Apartmanı", bu akşam (28 Aralık Salı) 53. bölümüyle ekrana gelecek.

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