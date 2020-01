'See You Again' şarkısı 'Gangam Style'ı geçerek Youtube'da en çok izlenen video oldu

Şarkıcı Wiz Khalifa'nın Charlie Puth ile birlikte seslendirdiği ‘See You Again', dün Psy'ın ‘Gangnam Style' adlı parçasının rekorunu kırdı.

Bugün itibarıyla 2 milyar 903 milyon izlemeye ulaşan ‘See You Again', ‘Gangnam Style'dan 9 milyon daha fazla izlenmiş oldu.

Psy'ın parçası, Youtube tarihinde en çok görüntülenen video olarak bu rekoru tam 5 senedir elinde tutuyordu.

​Justin Bieber'ın ‘Sorry' adlı müzik klibi ise 3. sırada yer alıyor.

Khalifa, rekoru kırdıktan sonra yaptığı açıklamada, şarkısının çok sayıda kişiye ilham vermesinden ve hayatlarında bir etki yaratmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

‘See You Again' adlı parça 2015'te, ‘Fast and the Furious' (Hızlı ve Öfkeli) filminin yıldızı Paul Walker'ın anısına yayınlanmıştı.