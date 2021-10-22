Sedef Adası ve Kaşık Adası ile Yıldız Parkı’nda yapılaşmanın önü açıldı

Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinin koruma durumunu değiştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yıldız Parkı’nın çevresi ile Sedef ve Kaşık adalarının koruma ve kullanım koşullarını da değiştirdi. Parkın çevresi ve adaların bazı bölümlerinde yapılaşmanın önü açıldı.

Bakanlık önceki gün yayımladığı kararla doğal sit alanı olan Kaşık Adası ve Sedef Adası’nın bir bölümünün “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” bir bölümünü ise “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil etti. Bakanlık, Beşiktaş’ın nefes alma noktası olan Yıldız Parkı’na ilişkin de çarpıcı bir karara imza attı. Parkın bulunduğu alan “Nitelikli Doğal Koruma Alanı’’, parkı çevreleyen alan ise “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’’ olarak tescil edildi.

Turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri…

Resmi Gazete’de 2019 yılında yayımlanan doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları ilke kararına göre “Nitelikli Doğal Koruma Alanı’’na iskele, balıkçı barınağı ve bekçi kulübesi yapılabiliyor. Yine aynı karara göre “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’na ise doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin verilebiliyor. Aynı zamanda bu alanlara koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabiliyor.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Bu alanların tesadüfi olarak seçilmediğini söyleyen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, “Belli ki buralarda bir çalışma yapmaya niyetleri var. İlgili yönetmelikte yapılan değişiklikle bütün doğal sit alanlarında yapılaşmanın önü açıldı. ‘Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen yerlerde ciddi anlamda yapılaşma riski var. Kaşık Adası için bir tane parsel işaret ediliyor neredeyse. Biraz kıyıya da bağlantısı yapılmış. Nitelikli doğal koruma alanıyla bağlantılı olarak. Burada bir yapılaşma olacağı görünüyor’’ dedi.

"Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan edilen bölgeler için bir yapılaşma baskısıyla karşı karşıyayız" diyen Köymen, Yıldız Parkı'na dikkati çekerek, "Buralar şehirde tek yeşil alan kalan yerler. Bunlar da yapılaşmaya açılınca geriye ne kalıyor?" diye sordu.