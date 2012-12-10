Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödüllerine bu yıl değer bulunan isimler açıklandı.

Alanındaki en saygın ödüllerden sayılan ve 1977’den bu yana verilen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Sedat Simavi Ödülleri’ne bu yıl değer görülen gazeteci, sanatçı, yazın, spor ve bilim insanları belli oldu. Bu yıl "Gazetecilik Ödülü"nü Cumhuriyet gazetesinden Utku Çakırözer alacak. TGC’nin kurucu başkanı Sedat Simavi ise 11 Aralık Salı günü Kanlıca’da saat 11.00’de mezarı başında anılacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2012 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen sanatçı, gazeteci, yazın, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı. TGC’nin kurucu başkanı Sedat Simavi adına 36 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri, görsel sanatlar ve spor alanlarında veriliyor. Ödüller 25 Aralık Salı günü saat 19.30’da The Marmara Taksim Oteli’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Sedat Simavi mezarı başında anılacak

11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurucu başkanı Sedat Simavi ölümünün 59. yılında Kanlıca’daki mezarı başında 11 Aralık Salı günü saat 11.00 de anılacak. Anma törenine daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri katılacak.

Ödülleri kazananlar ve eserleri

Gazetecilik: Utku Çakır Özer Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Suriye Devlet Başkanı Cumhuriyet’e Konuştu Esad: Keşke Düşürmeseydik” başlıklı söyleşisi ile. Seçici Kurul ayrıca, Kadir CAN’ı “12 Eylül 1980 Akıl Tutulması” adlı albüm kitabı nedeniyle övgüye değer gördü.

Radyo: Tanju Yenisey Avustralya Devlet Radyo Televizyon Kurumu SBS Radyosu’nda yayınlanan“Çok Kültürlülük Başarısız mı oldu?” adlı radyo programıyla. Seçici Kurul ayrıca, Özlem Devrim BAHAR – Başar Tıkman'ı Yön Radyo’da yayınlanan “Başka Türlü: Adressiz Hayatlar / Gurbet İşçileri” adlı ortak radyo programı nedeniyle övgüye değer gördü.

Televizyon: Demet Haselçin TRT Türk kanalında yayınlanan “Masumiyet Müzesi” adlı televizyon programı ile. Seçici Kurul ayrıca, Özgen Bingöl – Arda Sevimli'yi Kanal D’de yayınlanan “Panzer Dur” adlı ortak haberi nedeniyle övgüye değer gördü.

Edebiyat: Ahmet Cemal “Lanetlenmiş Ağustosböcekleri” adlı deneme kitabıyla.

Sosyal Bilimler: Prof. Dr. Zafer Toprak “Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji” adlı eseriyle.

Fen Bilimleri: Yrd. Doç. Dr. Kâzım Büyükboduk “Stark Birimleri ve Tümden Gerçel Sayı Cisimleri İçin Iwasawa’nın Ana Sanıları” adlı makalesiyle.

Sağlık Bilimler: Doç. Dr. Bülent Önal “Vezikoüreteral Reflü Hastalığı İle Etkilenen Kardeş Çiftlerinde Tek Nükleotid Polimorfizm Bağlantı Analizi İle Kromozom 11 de Saptanan Renal Skar Oluşumuna Karşı Koruyucu Loküs” adlı çalışmasıyla.

Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Seyhun Topbaş’ı “Kekemelik İçin Terapi ve İnternet Ortamında Topluluk Temelli Özyardım Destek Grupları Oluşturma Çalışması” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.

Görsel Sanatlar: Füsun Onur “Kassel - Almanya / 13. DOCUMENTA Etkinliğindeki Sergisi” ile.

Spor: Aslı Çakır Alptekin “Atletizmde (1500 metre) Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu” olması nedeniyle. Seçici Kurul ayrıca, Nazmiye Muslu'yu “Halterde (40 Kg.) Paralimpik Oyunlar Şampiyonu” olması nedeniyle övgüye değer gördü. (medyaradar.com)

