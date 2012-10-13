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Yaşam

Sedat Şahin tutuklandı

Sedat Şahin'in de aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

13 Ekim 2012 17:34

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, Sedat Şahin'in de aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş ile diğer savcılar tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 28 kişinin işlemleri tamamlandı.

Bu kişilerden, Sedat Şahin, oğlu Erkan Şahin ve kardeşleri Vedat Şahin ile Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 25'i, ''örgüt kurmak, üye olmak'' ve ''yağma'' gibi suçlardan tutuklanırken, 3 kişi serbest bırakıldı.

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